Перекрытие дорог в «Ночь музеев» 20 мая 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле изменится движение транспорта из-за перекрытия дорог в «Ночь музеев» 20 мая 2023, сообщили в мэрии. Ограничение коснется двух участков.

Какие дороги перекроют в «Ночь музеев» 20 мая 2023 в Барнауле

С 18 часов 20 мая до 2 часов ночи 21 мая будет закрыто движение:

- по ул. Л. Толстого от пр. Ленина до ул. М. Горького.

- по всей ширине проезжей части ул. Ползунова от пр. Социалистического до пр. Красноармейского.

Как будет ходить транспорт в «Ночь музеев» 20 мая 2023 в Барнауле

До 2 часов ночи 21 мая будут дополнительно ходить пять трамваев по маршруту: пл. Свободы – ул. Челюскинцев – ул. А. Петрова – ст. Докучаево. Интервал движения составит 20 минут.

Автобусы пойдут по следующим схемам:

- №47 в сторону Речного: пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – ул. Пушкина – пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее как обычно. Обратно без изменений.

- №57 в сторону «Спартак-2»: пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – ул. Пушкина – пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Ленина, по маршруту. Обратно: пр. Социалистический – ул. Пушкина – пр. Красноармейский, далее по стандартной схеме.

- №109, 109оп в сторону Змеиногорского тр.: пр. Ленина – ул. Пушкина – пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее как обычно. Обратно: пр. Красноармейский – ул. Пушкина – пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее как обычно.

- №73р при движении в сторону пл. Спартака: пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский – пл. Спартака. Обратно без изменений;

- №60 в сторону «Спартак-2»: пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – ул. Пушкина – пр. Социалистический – «Спартак-2». В обратную сторону: пр. Социалистический – ул. Пушкина – пр. Красноармейский, далее по обычной схеме.

Участников дорожного движения просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда.

О том, что предлагают в этом году музеи, читайте здесь.