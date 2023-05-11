Музейная ночь-2023 в Барнауле: магические сеансы, граффити-перфоманс и средневековые бои

Музейная ночь в 2023 году пройдет 20 мая Фото: Олег УКЛАДОВ

Акция «Музейная ночь» в этом году в Барнауле стартует 20 мая в 18:00 на улице Мало-Тобольской. Продлится она до двух часов ночи. Гостей ждут концерты, выставки, экскурсии и мастер-классы. О том, что предлагают в этом году музеи - в материале «Комсомолки».

Алтайский государственный краеведческий музей

Площадка №1 на Ползунова, 46

В 19:00 при хороших погодных условиях Центр исторического фехтования «Totentanz» покажет бои эпохи Ренессанса и средневековые бои на саблях, рапирах и мечах.

Также на площадке музея всех пришедших ждет программа «Танцующие улицы» от студии старинного танца «Северная сторона».

В 21 час выступит трайбл-группа «Аюна». Трайбл – это современный стиль танца, основанный на сочетании элементов фольклорных танцев Северной Африки, Ближнего Востока, Индии и фламенко.

С 22 часов на площадке начнется дискотека в стиле 80-х.

А на Ползунова, 46а до 23 часов за отдельную плату можно будет пострелять из луков и арбалета.

Площадка №2 на Ползунова, 39

Здесь гостей порадуют квестом «Аркада номада», мастер-классами по изготовлению скифского и китайского зеркал, а также викторианских роз. Помимо прочего музейные работники подготовили несколько увлекательных программ: «Ночь восставших тюрков», «Братство меча: о средневековых воинах Алтая», «Зазеркалье пазырыкского мира» и другие.

В 24 часа начнется квартирник «Настроение спеть».

Телефоны для справок: 8(3852)20-51-44, 20-51-49

Всего в Музейную ночь будут работать 45 музеев, выставочных залов и галерей Фото: Олег УКЛАДОВ

Государственный художественный музей

В 20:00 в музейном дворике начнется сеанс «Кастом» - персонализированная роспись вещей в авторском стиле от художницы Насти Petra. Для того, чтобы попасть на роспись, необходимо записаться через группу Вконтакте - https://vk.com/muzeighmak

В 23.00 состоится иммерсивный променад «Тайна старого дома» — это театрализованное представление об истории здания музея. По словам работников, не так давно открылись новые исторические факты об этом здании, и именно их и предстоит услышать посетителям музея.

Ровно в полночь начнется лекция «Стрит-арт в Барнауле».

Помимо мероприятий в музейном дворике, в самом музее представлены несколько выставок: «Мы живем в России», «Сказка», «Стихия», «По следам войны», «Мифопоэзия Сергея Дыкова» и «Святая заступница России».

Адрес: М. Горького, 16

Телефон: 8(3852)50-22-24, 50-22-29

Выставочный зал музея «Город»

В выставочном зале «Города» с 19 часов посетители смогут полюбоваться выставкой «Краски мая», посетить мастер-классы для детей и взрослых, а также посмотреть мультимедийную программу «Художники-фронтовики Алтая». Также здесь можно будет приобрести керамические изделия и вязаные игрушки. Также в программе:

20:00 - Художник Анатолий Капитонов покажет граффити-перформанс;

21:00 - John Shepard отыграет DJ set;

21.30 - Иван Илющенко представит работы в стиле «боди-арт».

Адрес: проспект Ленина, 111

Телефон: 8(3852)22-66-84

Художественный салон «Турина гора»

Салон откроет свои двери в 19:00. Сейчас в салоне проходит выставка «Люди одного огня», посвященная 35-летию НХП «Турина гора». В экспозиции - лучшие образчики туриногорской керамики, а также живопись алтайских художников из собрания галереи.

В 20.00 Татьяна Калинина представит авторскую программу «Кукольные истории, или вся красота в деталях». Мастерица расскажет о тонкостях создания авторской куклы. Покажет личную коллекцию, а также поделится секретом создания всевозможных миниатюрных аксессуаров к своим куколкам.

Адрес: Димитрова, 85а

Телефон: 8(3852) 36-98-70

«Горная аптека»

С 19:00 до 23:00 гости смогут посетить «Магический сеанс» – городские легенды, общение с духами старого Барнаула, удивительные опыты и загадки подсознания от Константина Семенова в старинных подвалах Горной Аптеки. Начало сеанса каждые 30 минут, последний - в 22:30.

Кроме этого, в музее посетителям предложат сделать восковую свечу. Мастер-класс стартует в 19 часов и будет проходить каждый час.

Также гости смогут посетить экскурсию, концерт и «ЛЕГЕНДарное застолье».

Адрес: Ползунова, 42

Телефон 8(3852)53-62-67

Галерея «Universum»

В выставочном зале галереи можно увидеть выставки «Искусство и дизайн», «Мой край, моя семья, мой учитель» и выставку работ художницы Варвары Весны «Краски Весны».

С 19 до 20 часов в холле концертного зала АлтГУ пройдет workshop «Модные тренды: от идеи до реализации». Гостям покажут модные аксессуары сезона весна-лето’2023 и презентуют студенческую коллекцию от Оксаны Бацыной, доцента кафедры искусств АлтГУ.

С 20:00 до 21:00 Ольга Шелюгина, кандидат искусствоведения, доцент кафедры культурологии и дизайна АлтГУ проведет лекцию «Нейросеть как инструмент креатива».

Вообще, в галерее пройдет множество художественных мастер-классов от узелковой техники батика до магнитов и подвесок из папье-маше. Интересно будет и взрослым, и детям.

Адрес: Димитрова, 66

Телефон: 8(3852)36-63-96; 36-63-74

Музночь в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Центр истории и культуры АлтГТУ

Мастер-классы в центре истории при АлтГТУ будут интересны в первую очередь технарям. Например, с 19:30 до 22:30 здесь пройдут три мастер-класса: «Технология Умный дом на службе человека», «Создание модели дачного дома в графической системе Архикад» и «Оценка качества дорожных покрытий автомобильных дорог с помощью современного оборудования».

В 20:00 начнется калейдоскоп потрясающих физических экспериментов «Физика от А до Я», а в 21:15 - феерическое шоу химических экспериментов «Тайны удивительного мира химии».

Адрес: Димитрова, 73

Телефон: 8-913-086-79-26,

Музей МЧС

С 19:00 до 21:00 в центре покажут современные и ретро-пожарные автомобили. Также из интересного: фотографирование в старинных и современных касках и боевой одежде пожарных.

Адрес: Интернациональная, 58

Телефон: 8(3852)35-43-74

Клуб – музей частных коллекций

Этот музей стоит посетить всем ностальгирующим по СССР.

С 19.00 до 20.00 здесь пройдет экскурсия «Советский Новый год. История, традиции, персонажи»;

С 20.00 до 21.00 - экскурсия «Игрушки детства СССР».

С 21.00 до 00.00 - обзорные экскурсии по залам музея.

Адрес: проспект Ленина, 107

Телефон: 8(3852)28-88-82, 8(923)008-00-00

Филиал музея советской теле-радио аппаратуры

С 18:00 до 00:00 экскурсия «Обзор по музею теле-радио техники СССР».

Адрес: пр. Калинина, 10

С 19:00 до 00:00 - экскурсия «Обзор по новому музею быта СССР».

Адрес: ул. Партизанская, 81

Музей истории АГМУ и медицины Алтая

Всем, кому близка тема медицины и здоровья, совершенно точно нужно посетить музей медицины Алтая.

С 19:00 до 2:00 в музее будет проходить множество экскурсии: «Медицина XVIII – XIX вв.», «Народная медицина», «Китайская, вьетнамская медицина», «Алтай, медицина и космос» и т.д.

Адрес: ул. Папанинцев, 126

Мемориальный кабинет профессора В.И. Киселева

Экспозиция, посвященная эпидемии COVID – 19

Адрес: Папанинцев, 126

Телефон: 8 (903)-991-38-31

Цены на билеты

Всего в музейную ночь распахнут свои двери 45 музеев, галерей и выставочных залов. Цена входа в каждый музей фиксированная – 100 рублей.

Билеты можно приобрести в кассе каждого музея-участника, купить онлайн или по Пушкинской карте.

Более подробная программа в группе ВКонтакте: https://vk.com/museum_night_in_altai