Пропавшая на Новомихайловском кладбище урна с прахом нашлась

Урну с прахом обнаружили полицейские Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Вызвавшая бурные обсуждения в социальных сетях история о пропавшей урне с прахом матери жительницы Барнаула Антонины Куликовой получила продолжение. Урну обнаружила полиция совместно с работниками кладбища.

Ранее «Комсомолка» рассказала историю Антонины. Осенью 2022 года женщина подзахоронила на могиле отца урну с прахом матери, а этой весной родственники приехали на кладбище и обнаружили вырытую яму на месте, где должна была находиться урна. Антонина забила тревогу и обратилась в средства массовой информации. После огласки случая вандализма к поиску подключилась полиция.

Пропажей занялись сотрудники пункта полиции Индустриального района поселка Новосиликатный. Приняв заявление женщины, они направились на Новомихайловское кладбище и совместно с его работниками раскопали яму глубже, там-то урна и нашлась. По версии полицейских она провалилась из-за того, что гроб подгнил и земля осела.

Сама Антонина в эту версию не очень верит. Говорит, что после огласки урну могли подкинуть, но какова бы ни была реальная причина пропажи, факт остается фактом – урна обнаружилась.

- Я хотела вскрыть урну и высыпать прах, но меня отговорили. Работники кладбища захоронили ее поглубже, теперь мы сможем поставить табличку, приходить и поминать маму, - поделилась женщина.

Антонина Куликова выражает огромную благодарность средствам массовой информации, освещавшим ее историю, а также сотрудникам полиции, принимавшим участие в поисках урны, Онищенко Станиславу и Бойко Елене.