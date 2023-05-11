На Новомихайловском кладбище раскопали могилу и похитили урну с прахом женщины

Антонина Куликова хочет найти виновных. Скриншот сюжета «Толк»

Случай небывалого вандализма произошел на Новомихайловском кладбище под Барнаулом – неизвестные раскопали могилу и выкрали урну с прахом мамы местной жительницы Антонины Куликовой. Возле ямы, где некогда был подзахоронен прах, разбросали монеты и хлеб.

- Родители прожили 49 лет, полгода не хватило до золотой свадьбы. Подзахоронили маму к отцу прошлой осенью. Приехали весной, а урны с прахом мамы нет! Ее внук сейчас на СВО. Придет, а даже некуда на кладбище прийти. Мы не знаем, что делать, - рассказала Антонина.

Могила. Скриншот сюжета «Толк»

В то, что этот вандализм связан с мистикой и обрядами женщина не верит:

- Когда я все это увидела, у меня подкосились ноги. Это же немыслимо! Взять и раскопать могилу, унести прах. Я считаю, что это сделали работники кладбища. Никто кроме них не знал, что там находится урна. Зачем? Может, чтобы не пользовались услугами крематория…, – поделилась женщина.

Антонина обращалась в администрацию кладбища с просьбой найти виновных, но ее отправили в похоронную службу города на Аносова, 8. Там ей рекомендовали обратиться в полицию. Она так и сделала. В итоге материалы дела передали в отдел полиции поселка Новосиликатный. Пока что с Антониной никто не связь не выходил.

Антонина Куликова хочет найти виновных. Скриншот сюжета «Толк»

«Комсомолка» обратилась в ГУ МВД по Алтайскому краю, но оперативный комментарий получить не удалось. Мы будем следить за развитием ситуации.