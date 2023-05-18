Приревновала и надавила на газ? Виновницу смертельного ДТП выписали из больницы

Виновнице аварии грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Олег УКЛАДОВ

18 мая к районной больнице в Мамонтово подъехали полицейские. Под белы рученьки они посадили в свой автомобиль девушку с загипсованной рукой - виновницу смертельной аварии, и повезли в участок.

Дознаватель, занимающийся громким делом, никаких комментариев по этому поводу не дает.

- Дела о ДТП часто запутанные и сложные, - заметили в пресс-службе ГУВД.

Напомним, что в ночь на 15 мая в Мамонтово произошла трагедия на дороге. 27-летняя Анна Нечаева, оставив свою машину, подсела на водительское кресло в авто, где находились 27-летний Максим Майер и 22-летний Артем Скрипачев, нажала на газ, а через несколько минут машина на огромной скорости врезалась в столб.

Оба парня погибли на месте. Максима Майера похоронили 16 мая, а вчера,17 мая в Мамонтово прощались с Артемом Скрипачевым.

- Хороший парень был, спортсмен, - рассказала об Артеме одна из знакомых.- Сестра его Алина занимается в школе Олимпийского резерва в Барнауле, спортивная гордость района.

О Максиме тоже вспоминали тепло. У Майера остался сын-грудничок. Его жена Алена несколько лет назад пережила потерю любимого брата и вот новое горе…

В сети, в обсуждениях этого случая звучит много негатива и брани в адрес виновницы аварии, в результате пьяной выходки которой на кладбище появились две новых могилы. И в то же время проскальзывают предположения, что все не так просто… По информации из наших источников, речь может идти об обиде и ревности.

На странице Анны Нечаевой в сети выставлены яркая фото-милота с годовалой дочкой накануне Пасхи. Среди прочих надписей, которые цитирует девушка, есть и памятка буддиста: «Единственный творец ваших страданий — ваши собственные деяния; поэтому следите за тем, как вы поступаете. Приучите себя быть всегда спокойными и разумными. Если вы будете спокойны и разумны, то сумеете реагировать правильно, а не отвечать действиями, отягощенными эмоциями».

Видимо, алкоголь и сильные эмоции заставили забыть мудрые постулаты…

Напомним, что в отношении виновницы смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». По решению суда девушку заключили под стражу. По закону ей грозит до 15 лет лишения свободы.