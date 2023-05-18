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Происшествия18 мая 2023 10:13

Приревновала и надавила на газ? Виновницу смертельного ДТП выписали из больницы

Сев за руль пьяной, жительница алтайского села угробила двух парней
Марина КОЧНЕВА
Марина КОЧНЕВА
Виновнице аварии грозит до 15 лет лишения свободы

Виновнице аварии грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: Олег УКЛАДОВ

18 мая к районной больнице в Мамонтово подъехали полицейские. Под белы рученьки они посадили в свой автомобиль девушку с загипсованной рукой - виновницу смертельной аварии, и повезли в участок.

Дознаватель, занимающийся громким делом, никаких комментариев по этому поводу не дает.

- Дела о ДТП часто запутанные и сложные, - заметили в пресс-службе ГУВД.

Напомним, что в ночь на 15 мая в Мамонтово произошла трагедия на дороге. 27-летняя Анна Нечаева, оставив свою машину, подсела на водительское кресло в авто, где находились 27-летний Максим Майер и 22-летний Артем Скрипачев, нажала на газ, а через несколько минут машина на огромной скорости врезалась в столб.

Оба парня погибли на месте. Максима Майера похоронили 16 мая, а вчера,17 мая в Мамонтово прощались с Артемом Скрипачевым.

- Хороший парень был, спортсмен, - рассказала об Артеме одна из знакомых.- Сестра его Алина занимается в школе Олимпийского резерва в Барнауле, спортивная гордость района.

О Максиме тоже вспоминали тепло. У Майера остался сын-грудничок. Его жена Алена несколько лет назад пережила потерю любимого брата и вот новое горе…

В сети, в обсуждениях этого случая звучит много негатива и брани в адрес виновницы аварии, в результате пьяной выходки которой на кладбище появились две новых могилы. И в то же время проскальзывают предположения, что все не так просто… По информации из наших источников, речь может идти об обиде и ревности.

На странице Анны Нечаевой в сети выставлены яркая фото-милота с годовалой дочкой накануне Пасхи. Среди прочих надписей, которые цитирует девушка, есть и памятка буддиста: «Единственный творец ваших страданий — ваши собственные деяния; поэтому следите за тем, как вы поступаете. Приучите себя быть всегда спокойными и разумными. Если вы будете спокойны и разумны, то сумеете реагировать правильно, а не отвечать действиями, отягощенными эмоциями».

Видимо, алкоголь и сильные эмоции заставили забыть мудрые постулаты…

Напомним, что в отношении виновницы смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». По решению суда девушку заключили под стражу. По закону ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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