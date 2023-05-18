Участницу пьяного ДТП в Мамонтова заключили под стражу

Пассажиры иномарки погибли на месте Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницу села Мамонтова, устроившую смертельное ДТП, по решению суда заключили под стражу.

Напомним, жуткая авария произошла ночью 5 мая. Нетрезвая женщина села за руль автомобиля, в котором находились двое мужчин, заблокировала двери и нажала педаль газа. Она врезалась в столб освещения.

– В результате чего от полученных телесных повреждений двое пассажиров, находившихся в автомобиле, скончались, - сообщают в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Накануне, 17 мая, Мамонтовским районным судом женщину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.