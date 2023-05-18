Прикованный к инвалидной коляске бийчанин не может добиться установки пандуса в новом доме

В старом доме Дмитрия был проведен пандус к балконной двери. Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

Накануне «Комсомолка» рассказывала историю сироты-колясочницы из Барнаула, которая получила квартиру на девятом этаже, куда не ходит лифт. После этого всплыл еще один скандал, на этот раз в Бийске: там инвалид не может попасть в дом из-за отсутствия пандуса.

Как пишет «Бийский рабочий», в 2005 году Дмитрий Черемисин получил тяжелую спортивную травму – повредил спину во время занятий тяжелой атлетикой. После травмы он долгие семь лет пытался восстановить утерянную функцию, проходил реабилитацию, но все тщетно. Когда мужчина понял, что стоять на своих двух у него не получится, все равно не сдался, а, наоборот, решил, что пора начинать новую жизнь несмотря не на что - нашел работу, вернулся в спорт.

В старом доме по адресу пер. Угольной, 78 у него проведен пандус к балконной двери. Благодаря устройству мужчина может выезжать на коляске из квартиры и добираться до своей машины. Однако дом признали аварийным, а жильцов было решено расселить в новые дома на улице Кутузова.

- Когда-то здание пострадало от землетрясения, вдоль одного из подъездов прошла трещина. Постепенно она становится все больше и больше. Конечно, сначала хотели отремонтировать, но экспертиза показала – ремонту дом не подлежит, - цитирует спортсмена издание.

Согласно законодательству, дом, куда переезжает инвалид, должен быть изначально оборудован для пользования людьми с ограниченными возможностями здоровья. Но это всего лишь по закону, а на самом деле дела обстоят иначе.

Выделенная администрацией квартира для переселенца из аварийного жилья перешла в собственность Дмитрия еще в мае 2022 года. Однако до сих пор мужчина не может переехать в нее из-за отсутствия должных условий. При этом обращения в различные инстанции результата не дают – Дмитрий получает ответ, что дом построен в соответствии с проектом, и заключения экспертиз это подтверждают.

В новостройке есть пандус на входе, по которому Дмитрий может самостоятельно заехать в подъезд, но потом идут обычные лестничные ступеньки с двумя металлическими швеллерами под названием аппарели. Пандусом это не назовешь.

По словам Дмитрия, переделать платформы для спуска и подъема в подъезде невозможно, так как если добавить еще два швеллера на нужном друг от друга расстоянии и установить поручни, то другим людям будет неудобно подниматься по лестнице. Это может быть даже опасно. А устанавливать электрический подъемник застройщик отказался, так как его якобы некому брать на баланс. Приводить уже имеющееся устройство в соответствие с ГОСТом опять же отказались.

При этом прокуратура встала на сторону Черемисина. Надзорный орган направил в администрацию соответствующее представление. Кроме того, Дмитрий обратился к уполномоченному по правам человека, оттуда его направили в администрацию, а там создали спецкомиссию, в которую вошли представители комитета жилищного хозяйства города, социальной защиты и строительного надзора. Инвалиду предложили сделать пандус со стороны балкона, сказали, что проектная документация готовится, деньги найдут. Но и тут – проблема.

- На протяжении прошлого лета и до ноября они мне это писали, не указывая сроки. И в конце ноября сообщили, что делать ничего не будут. Дом находится на гарантии, к нему нельзя прикасаться и подстраивать приспособления, - отметил собеседник.

К слову, Дмитрий переживает не только за себя, но и за других жильцов. Если в дом заедет еще кто-то с ограниченными возможностями в передвижение, то и он не сможет добираться до квартиры самостоятельно. Правильно обустроенный пандус позволил бы решить эту проблемы: устройством смогут пользоваться не только колясочники, но и слепые, люди с ампутированными конечностями, скрытой инвалидностью, пожилые и так далее.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.