История воспитанницы бийского детдома, которая искала родных сестер и брата, получила продолжение

Жанна (слева) вскоре официально удочерит Наташу Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Эта история – не иначе, как теория шести рукопожатий в действии. Недавно «Комсомолка» написала о том, что 15-летняя воспитанница бийского детского Наташа Лобанова ищет своих родных сестер и брата, с которыми их разлучили в раннем детстве – детей забрали в разные приемные семьи. И вот, совсем скоро их долгожданная встреча состоится! Накануне на Наталью вышла опекунша ее брата и сестры и после девяти лет разлуки дети, наконец, смогут пообщаться.

- Опекун Ромы и Насти вышла на связь, сказала, что можно будет пообщаться с братом и сестрой, - рассказала Жанна, крестная 15-летней Наташи Лобановой.

Еще одна сестра – Лера сейчас находится в Ояшинском детском доме в Новосибирской области, приемные родители от неё отказались, но по каким причинам – точно неизвестно. Наташа надеется, что через семью Насти и Ромы она найдет и Леру. Также дети знают о том, что у них есть еще старшая сестра Оля, но они ее никогда не видели, и где она сейчас и чем занимается – тайна, покрытая мраком.

Напомним, в настоящее время Наташа воспитывается в Бийском детском доме. Сюда она попала из неблагополучной семьи: мать была зависимой и скончалась через несколько лет после того, как детей забрали, а про отца вообще не известно. Вместе с Наташей в приюте оказались ее младшие сестренки Лера и Настя, а также старший брат Роман. Но когда Наташе было шесть лет, её забрали в одну приемную семью, а ее родных – в другую.

По итогу девочка все равно вернулась в бийский детдом – с приемной семьей не сложилось. Приемные родители, как говорят, не смогли поладить с трудным подростком. Наташа до поры до времени именно такой и была, пока не встретила свою фею-крестную.

В центре при детском доме девочка познакомилась с Жанной – матерью двух прекрасных маленьких девочек, которая обратила внимание на шкодную и пакостливую сироту. Женщина начала общаться с подростком и со временем поняла, что за мальчуганской прической, агрессией и нецензурной бранью прячется милая, чуткая девочка, которая нуждается в любви и заботе.

Жанна, её супруг и их дети смогли подарить Наташе новую надежду на лучшее будущее. Сейчас крестная мама девочки собрала практически все документы для оформления опекунства. После окончания девятого класса, а произойдет это в ближайшие недели, девочка официально обретет новых родителей. Правда, называть Жанну мамой Наташа не торопится.

- Примерно через полгода после нашего знакомства она спросила, можно ли называть меня мамой, я сказала, что это не обязательно – меня устраивает и просто Жанна. Больше она меня об этом не спрашивала, а другим говорит, что я – её старшая сестра. И я к ней тоже отношусь больше не как к ребенку, а как к младшей сестре, - рассказывала ранее Жанна.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.