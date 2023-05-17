Воспитанница бийского детдома пытается найти брата и сестер, с которыми их разлучили в детстве

Родные Наташи - Лера, Роман и Настя Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Наташе Лобановой из Бийска сейчас 15 лет. В детский дом она попала еще совсем малышкой вместе со старшим братом Романом и двумя младшими сестренками Лерой и Настей. Вскоре дети оказались в разных приемных семьях, и связь была утрачена. Они не виделись уже 9 лет. Сейчас школьница пытается найти родных, чтобы сказать, как она по ним соскучилась.

Тяжелое детство порознь

Семья Наташи оказалась неблагополучной: мать – наркоманка, а своего отца дети (по крайней мере, Наташа) даже не знают. В документах отчество девочки – Андреевна, но не факт, что так оно и есть…

Когда детей изъяли из семьи, мать даже не пыталась поддерживать с ними связь. Пришла проведать их всего один раз – принесла йогурты. Это было так давно, что девочка даже не помнит ее лицо. Единственная деталь, которая застыла в памяти – исколотые руки… В 2018 году Наташа узнала, что мать скончалась.

- Наташа прожила в приемной семье около пяти лет, после чего от нее отказались. Она была очень трудным ребенком… Сейчас она живет в Бийском детдоме. Лера, Настя и Роман (сейчас им 12, 10 и 17 лет, соответственно, прим. ред.) воспитывались в семье из Новосибирска. Два года назад приемные родители отказались и от Леры, после чего её перевели в Ояшинский детский дом в Новосибирской области. Настя и Рома, насколько мы знаем, продолжают жить с приемными родителями, - рассказала «Комсомолке» крестная мама девочки Жанна.

Брат Натальи Роман Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Но проблема в том, что опекунша детей запретила кому-либо давать свои контакты. Наташа не может узнать ни фамилию, ни адрес, ни даже номер телефона, по которым можно было бы найти брата и сестру. Как поясняет «КП»-Новосибирск», сначала девочка своими силами пыталась найти родственников по соцсетям, но результата это не дало. И тогда она обратилась за помощью к своей крестной.

«Фея-крестная»

Крестная мама Жанна для Наташи – действительно, фея. Не с помощью волшебной палочки, а любовью и заботой она сделала девочку мягче, спокойнее и чуточку счастливее.

- Мы познакомились с Наташей около трех лет назад в центре при детдоме «Дом матери и ребенка». Я приезжала туда со своими дочерями на бесплатные занятия, и Наташа туда тоже приходила. Оказалось, что она была самым шкодным, пакостным ребенком в детдоме. Одевалась и постригалась, как мальчик, материлась, плохо себя вела. И мне захотелось понять, почему она такая. Оказалось, что она таким образом просто привлекала к себе внимание, - отметила Жанна.

Жанна и Наталья Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Сначала Жанна общалась с непростой девочкой на занятиях в центре, потом они стали созваниваться, а спустя время Наташа стала приезжать к семье Жанны в гости. Всего за пару лет Жанна, её муж и их дочери поняли, что Наташа – тоже часть их семьи. И совсем скоро её официально возьмут под опеку.

- Я изначально и не планировала брать опеку. Это все было как-то постепенно. Муж меня поддержал – он, как и я, пытался с ней поговорить, найти общий язык. Наташа мне как младшая сестра, - говорит Жанна.

За время общения с семьей крестной матери девочка преобразилась. Со слов Жанны, Наташа стала более сдержанной и, наконец, приняла свою женскую красоту. В новом доме Наташа будет жить в общей комнате со своими сестрами: пусть и не кровными, но уже родными.

- Поначалу мои дочери, конечно, ревновали. Но мне не приходилось их в чем-то убеждать, я просто говорила им, как сильно их люблю. С каждым разом они сами все чаще стали спрашивать, когда приедет Наташа. Сейчас они уже друг без друга не могут, - добавила собеседница.

Что касается прошлой приемной семьи и родной матери, то и на них девочка уже злится меньше.

- Она стала относиться ко многому спокойно, с юмором и принципом - «Всяко в жизни бывает». Даже говорила, что если бы не это всё, то она бы не встретила нас, - подытожила крестная мама Наташи.

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