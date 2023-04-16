Алтайский футболист Александр Соболев поможет в лечении раненного в Донецке 9-летнего мальчика

Ранее Александр Соболев уже помогал детям с покупкой протезов. Фото: пресс-службы ФК "Спартак"

Воспитанник барнаульского «Динамо», а ныне футболист московского «Спартака» Александр Соболев, а также его партнер по команде Георгий Джикия и защитник «Локомотива» Станислав Магкеев оплатят лечение раненного в Донецке ребенка. Об этом СМИ сообщила PR-агент спортсменов Елена Болотова.

– Лечу в Донецк. Приоритет — ребенок, который попал под обстрел. Ему 9 лет, он находится в луганской больнице. Случайно осколок попал в него, когда взорвали вокзал. Я поговорила с Магкеевым, Соболевым и Джикией, мы решили, что возьмем на себя все расходы. Когда его можно будет перевезти в Ростов или Москву, займемся этим вопросом, будем покупать лекарства и заниматься реабилитацией. Задача — спасти малыша, — сказала Болотова в интервью корреспонденту «Матч ТВ».

По ее словам, мальчик едва не остался сиротой. К счастью, мама жива, а вот отец погиб. Так что семье будет сложно собрать средства на реабилитацию.

Это уже не первый случай, когда наш известный земляк помогает детям. Соболев неоднократно выступал благотворителем фонда «Спартак – детям». Так в 2021 году он оплатил покупку протеза для девочки без кисти из села Верх-Катунское Бийского района Ксении Стебуновой. А когда она приехала за ним в Москву вместе с родителями, Саша устроил для них настоящий праздник на стадионе: провел экскурсию, подарил подарки, организовал обед с тортом.

В том же году он также закрыл сбор на протез для пятилетней Арины Майоровой из Саратовской области.

Кстати фонд продолжает свою деятельность и на днях под его началом прошел благотворительный аукцион. На торги выставили символические футболки, в которых «Спартак» вышел на построение перед игрой с «Ахматом». Их стартовая цена начиналась от десяти тысяч рублей, а шаг составлял пять. Средства, собранные на аукционе, клуб направил на реабилитацию 13-летнего Никиты Ускова из Алейска. У мальчика аутизм и ему требуется работа со специалистами.

В прошлом году благодаря помощи фонда мальчик смог пройти двухнедельный курс реабилитации.

Никита Ускова из Алейска. Фото: предоставлено фондом "Спартак - детям"

– Детям с аутизмом подобные коррекционные процедуры необходимы регулярно, чтобы достичь устойчивого эффекта, именно поэтому мы решили снова помочь Никите, - рассказывают в клубе.

В этом году у Никиты запланирован курс из 44 занятий, включающих в себя двигательную коррекцию, специальную педагогику, развитие коммуникативных навыков и речи, АВА-терапию и многое другое. Для семьи мальчика каждая копейка на счету. Поэтому поддержка фонда оказалась как никогда кстати.

– В 2021 году у нас случилась беда — пожар, сгорел дом и все имущество, - рассказала мама мальчика Татьяна Ускова. – Оправиться от этого несчастья мы не можем до сих пор, оплачивать перелет в Москву, аренду жилья и реабилитацию нам не по силам. Благодаря помощи Фонда «Спартак — детям» и болельщикам «Спартака» год назад мы смогли пройти курс реабилитации в «Нашем Солнечном Мире»! Безмерно благодарны всем, кто откликнулся на нашу просьбу.

Во время аукциона удалось собрать 115 тысяч рублей. Из них 99 тысяч перевели на счет Никиты, а оставшиеся 16 – другому подопечному фонда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайский игрок «Спартака» Александр Соболев помог 5-летней девочке купить протез

В благотворительный фонд красно-белых «Спартак – детям» обратились родители Арины Майоровой из Саратовской области. Девочка появилась на свет с аномалией развития - без левой руки (подробнее)

Футболист «Спартака» Александр Соболев устроил праздник восьмилетней Ксюше из Алтайского края, для которой оплатил протез

Воспитанник барнаульского футбола, нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев не только оплатил покупку дорогостоящего протеза для своей землячки Ксении Стебуновой, но и устроил для девочки настоящий праздник (подробнее)