Жительницу Барнаула будут судить за организацию проституции

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле женщину будут судить по обвинению в организации проституции. Подробнее об этом уголовном деле рассказала помощник прокурора Центрального района краевой столицы Мария Тен.

Как установили правоохранители, жительница Барнаула нашла женщин, которые были готовы оказывать услуги интимного характера за деньги и решила заняться незаконным бизнесом.

– Также она нашла помещение для предоставления услуг, устанавливала стоимость из расчета за 1 час, определила порядок распределения денег, поступающих от преступной деятельности между ней, администратором помещения и женщинами, оказывающими интимные услуги, а также обеспечивала доставку к месту нахождения клиента, – пояснили в прокуратуре.

Женщина нашла администратора одной из саун краевой столицы и оставила ему номер для связи. Летом прошлого года работница сауны связалась с сутенершей и рассказала, что один из клиентов хочет заказать девушку. За интим-услугу с него взяли 3,5 тысяч рублей, однако в этот момент барнаулец участвовал в оперативно-розыскном мероприятии.

Кроме того, осенью 2022 года аналогичным образом женщина привозила девушку к другу клиенту сауны, также участвующему в оперативно-розыскном мероприятии. Полученными деньгами она распорядиться не успела, потому что ее задержали правоохранители.

– В прокуратуре Центрального района Барнаула утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы краевой столицы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами), – отметила Мария Тен.

Уголовное дело направили в суд. Жительнице Барнаула грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Барнауле осудили группу сутенеров, которые вовлекали в занятие проституцией молодых девушек, в том числе в возрасте младше 18 лет. Как выяснили следователи, жена руководителя группы размещала в интернете объявления и выполняла роль диспетчера, принимая звонки от клиентов. Остальные участники договаривались с администраторами барнаульских саун о доставке девушек.