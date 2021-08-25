В Барнауле дали условные сроки сутенерам, которые вовлекали в проституцию детей

Суд признал их виновными. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили группу сутенеров, которые вовлекали в занятие проституцией молодых девушек, в том числе несовершеннолетних. Об этом сообщает региональный Следком.

– Следствием и судом установлено, что житель краевой столицы не позднее февраля 2018 года в городе Барнауле создал организованную группу с распределением ролей и функций, заранее объединившуюся для совершения преступления, направленного на организацию занятия проституцией. К участию в группе он привлек шестерых местных жителей, одной из которых являлась его супруга, – рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Распределив между собой роли, участники группы уговаривали заниматься проституцией молодых девушек, среди которых были и несовершеннолетние. Супруга руководителя группы размещала в интернете объявления и выполняла роль диспетчера, принимая звонки от клиентов. Остальные участники договаривались с администраторами барнаульских саун о доставке девушек для оказания услуг за денежное вознаграждение.

Злоумышленники свою вину признали. Суд признал их виновными и назначил организатору наказание в виде 5 лет лишения свободы, остальным участникам группы – по 2 года условного срока.