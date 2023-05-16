Организаторы рассказали, покажут ли принцессу Укока в «Ночь музеев»

Мумия Фото: Анна СЕМИНА

19 мая Республика Алтай присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев 2023». Все главные события в этот день будут происходить в Национальном музее имени Анохина. Покажут ли главный экспонат – принцессу Укока, и какие еще мероприятия подготовили организаторы, расскажет «Комсомолка».

Акция начнется в 18.00 и продлится до 23.00. На протяжении всего этого времени будет работать выставка «Спортивная слава Горного Алтая» и фотовыставка, рассказывающая о флоре и фауне национального парка «Сайлюгемский». Посмотреть на работы можно в атриуме на первом этаже.

До 21.00 в отделе природы будет работать живая выставка «Усы, лапы и хвостики». После общения с «экспонатами» можно задержаться подольше для того чтобы разгадать ребусы, викторины или сложить паззлы. Тематика загадок – «Мой дом – мой Алтай».

Национальный музей имени Анохина в Горно-Алтайске Фото: Анна СЕМИНА

Визит-пункт Алтайского биосферного заповедника подготовил для гостей музея цветочную выставку и заповедный синквейн. Все это также будет находиться в отделе природы. А вот желающие посетить арт-терапию «Исцеление искусством» должны будут подняться в экспозиционный зал на третьем этаже. Здесь же до 22.00 будет работать зона по сбору спилс-карты «Моя большая страна», а также можно посетить несколько мастер-классов на выбор: сделать своими руками эко-брошь «Снежный барс» или создать открытку из переработанных чеков по теме 95-летия Горно-Алтайска (3 этаж, экспозиционные залы).

В зале на втором этаже состоится мастер-класс по созданию сережек в этно-стиле, а также будет работать интерактивная зона «Русская изба. Сборка деревянного 3D конструктора». В зале №110 – мастер-класс «Резьба по дереву», а в фойе первого этажа все желающие смогут насладиться магией создания ароматических свечей.

С 19 часов в конференц-зале начнется мастер-класс «Театр теней». На втором этаже всем желающим нарисуют мехенди в скифско-зверином стиле. Такие же есть на теле принцессы Укока. Но, увы, саму принцессу во время «Ночи музеев» увидеть не получится. Дело в том, что ее показывают только в определенные дни. В мае мумию будут демонстрировать 21, 24, 26, 28 и 31 числа. Кроме того, саркофаг открывают только с 10 до 13 часов. Так что даже ради популярной акции ее тревожить не станут.

Национальный музей имени Анохина в Горно-Алтайске Фото: Анна СЕМИНА

Кстати, «Ночь музеев» будет интересно посетить семьями. В 19.15 для них начнется мастер-класс «Ключница с домовиком» (2 этаж, зал русской этнографии). А в зале алтайской этнографии с 20.00 стартует мастер-класс по изготовлению стеганной шапки.

Завершится акция концертной программой. Исполнители выйдут на импровизированную сцену в атриуме первого этажа в 22.00. С подробной программой музейной ночи можно ознакомиться на сайте организаторов.