«Ночь музеев-2023» в Алтайском крае: куда можно съездить семьей из Барнаула

В музее Германа Титова будет насыщенная программа Фото: Олег УКЛАДОВ

20 мая в Алтайском крае пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». Интересные площадки будут работать не только в Барнауле, но и в других районах региона. Рассказываем, что можно посмотреть в музеях, расположенных недалеко от краевой столицы.

Алтайский государственный мемориальный музей Германа Титова в селе Полковниково

Здесь «Ночь музеев» проводят сразу на нескольких площадках, расположеннных в трех зданиях.

– Программа начнется с космического бала, где каждый желающий сможет изучить элементы различных танцев. Также гостей запустят в фоднохранилище - экскурсию проведет главный хранитель, – рассказала на пресс-конференции Ольга Филиппова, завотделом развития Алтайского государственного краеведческого музея.

В музее будет работать множество интерактивных площадок и детских студий. Гостей ждет познавательно - увлекательное путешествие «Звезды и созвездия» с мастер-классом, семейный турнир по сборке космических пазов и многое другое. Не менее интересен и мастер-класс по изготовлению ночной птицы из картона «Совушка - сова, круглые глаза!».

Добавим, что детский музей в «Ласточкином гнезде» приготовил отдельную программу для детей о русском гостеприимстве. Также здесь пройдет музейный урок «Ветреные цветы», посвященный Дню ветреных вертушек, проведут мастер-класс «Игрушка – вертушка из бумаги» и интерактивную игру «Собери ракету».

Финалом акции станет фейерверк, который состоится в 23.00.

Бийский краеведческий музей имени В.В. Бианки

Тема акции в этом году «Сказка на ночь». В отделе истории усадьбы Асанова гости отправятся в путешествие вслед за купцом.

– Посетители смогут побывать в различных странах. В каждой локации музея представят экзотические предметы из фондов, будут танцевальные выступления этнической направленности, дефиле в необычных костюмах. На втором этаже купеческого особняка появится восточный базар с заморским диковинами, оружейной палатой и ярмаркой ремесленников, – поделилась Ольга Филиппова.

Путешествие основано на сюжете сказки «Аленький цветочек», поэтому можно будет собрать различные подарки и в итоге найти сам цветочек.

Музей Чуйского тракта в Бийске

Тема акции – «Большая перемена». Каждый зал постоянный экспозиции этого музея – определенный урок, который поможет вспомнить обучение в школе, а финале ждет фееричный выпускной.

Первым уроком будет классный час – Знакомство с «одноклассниками». Затем идут литература – «Сказки Бианки в новом формате», история – «Город Бийск умеет удивлять», музыка – «Уникальный винил» и – экология – «130 лет в объективе исследователя».

КСТАТИ

Напомним, всего в акции в этом году примут участие 103 музея Алтайского края. В большинство музеев вход будет свободным, однако, чтобы попасть в 14 учреждений, придется покупать билет за 100 рублей. Это можно сделать в кассе каждого, онлайн или по Пушкинской карте. Дошкольники смогут посетить все мероприятия бесплатно.

Полную программу акции «Ночь музеев» можно найти здесь.

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