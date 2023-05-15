На Алтае женщина забила мужа кружкой и ногами, а потом ушла спать

Дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

53-летнюю жительницу Усть-Канского района Республики Алтай обвиняют в том, что она забила мужа до смерти. Подробности этой истории рассказали в СУ СК региона.

Все произошло поздно вечером 15 февраля 2023 года в одном из домов села Усть-Кан. Мужчина вернулся домой сильно пьяным, вскоре разгорелся конфликт. В какой-то момент разгневанная жена стеклянной кружкой ударила мужа по голове. Когда супруг попробовал подняться, то она с силой толкнула его в область груди, отчего сельчанин упал на пол. После этого продолжила пинать его ногами, нанося удары по разным частям тела.

– Нанеся потерпевшему множественные удары, женщина смогла остановиться лишь когда тот перестал оказывать сопротивление, после чего оставила его на полу, сама ушла спать в комнату, – отметили в СК.

Утром на следующий день сельчанка проснулась и увидела, что ее 58-летний муж не подает признаков жизни. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть мужчины. Было установлено, что он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы и развившихся осложнений.

– Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), – пояснили в СК.

Женщина находится под стражей и признала свою вину. Она рассказала, что пошла на преступление из-за того, что супруг унижал ее и бил. К тому же, свою роль сыграли бытовые проблемы, а также накопившиеся обиды.

Правоохранители завершили расследование уголовного одела и направили материалы в суд.

Ранее мы писали о том, что другая жительница Алтайского края в ярости до смерти забила мужа мясорубкой. Трагедия произошла в селе Кучук в семье, которая до этого пыталась начать новую жизнь. После случившегося женщина сама позвонила в полицию, а когда подъехали правоохранители, предъявила орудие убийства.