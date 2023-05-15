Алтайская пенсионерка более 70 раз перевела деньги мошенникам

Женщина хотела сберечь деньги, а в итоге потеряла их Фото: Олег УКЛАДОВ

67-летняя жительница Рубцовска 71 раз перевела деньги мошенникам и лишилась более миллиона рублей. О том, по какой схеме действовали аферисты и как им удалось обмануть пенсионерку, рассказали в региональном управлении МВД.

Женщине позвонил неизвестный мужчина. Он представился полицейским из Москвы и сказал, что у мошенников есть генеральная доверенность от имени рубцовчанки и они пытаются снять ее деньги. Чтобы сохранить накопления, нужно было действовать быстро и как можно скорее переводить средства на безопасный счет.

Пенсионерка испугалась и поверила аферисту. Следуя его указаниям, женщина сначала отправила 200 тысяч рублей, а потом сделала 58 переводов по 14,7 тысяч и 12 почти по 15 тысяч рублей. В итоге потеряла более миллиона рублей. Когда она поняла, что стала жертвой мошенников, то обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Жителей Алтайского края призывают быть бдительными.

– Все вопросы необходимо решать, обратившись в банк лично либо позвонив на горячую телефонную линию кредитно-финансового учреждения. Полиция просит граждан запомнить, что никаких специальных безопасных счетов не существует, – подчеркнули в МВД.

Полицейские напоминают, что если вас обманули мошенники, то важно сразу же обращаться к правоохранителям. Чем раньше это сделать, тем выше шансы сохранить деньги.

Ранее мы рассказывали о том, что среди популярных схем, по которым работают аферисты – «звонок от сотрудника банка»; покупка, продажа в интернете несуществующего товара; получение посылки с товаром несоответствующего качества, а также звонки под предлогом «Родственник попал в ДТП или беду». Подробнее об этом можно прочитать здесь.