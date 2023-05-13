На Алтае спасли испуганного медвежонка, который два дня просидел на дереве

Сейчас медвежонок в безопасности Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

В Республике Алтай спасли четырехмесячного медвежонка, который два дня просидел на дереве. Испуганного малыша спустили на землю и перевезли в мини-приют. Не исключено, что в будущем косолапый сможет жить в дикой природе, потому что контакт с людьми был минимальным, сообщает Алтайский биосферный заповедник.

Ученым позвонили с одной из турбаз недалеко от села Артыбаш Турочакского района Республики Алтай. Местные жители рассказали, что на дереве уже два дня сидит испуганный медвежонок. Скорее всего его мать погибла, а спасаясь от собак или сородичей он поспешил забраться повыше.

- Шансов найти мать в непосредственной близости от посёлка Артыбаш или самостоятельного выжить не было - кроха просидел на дереве без еды и воды несколько дней, испуганно смотря вниз с высокого кедра, - рассказали в заповеднике.

Сотрудники Алтайского заповедника оперативно выехали на турбазу, чтобы спасти малыша. Помочь медвежонку было непросто ведь несмотря на маленькие размеры, это настоящий дикий зверь, который отчаянно цеплялся за дерево

- Благодаря четким и слаженным действиям государственных инспекторов Алтайского заповедника Игоря Светлояра и Ивана Кунгурова медвежонок был максимально быстро и аккуратно снят с дерева и оказался в безопасности, - рассказали ученые.

Для малыша подготовили вольер в мини-приюте для медвежат, куда и доставили спасенного. У косолапого есть все шансы в будущем вернуться в дикую природу, потому что контакт с людьми был минимальным.

До осени сотрудники заповедника будут растить питомца, чтобы потом он смог начать самостоятельную жизнь. При кормлении и уходе за медвежонком строго соблюдаются все требования, необходимые для их будущей успешной реабилитации в дикой природе

Ранее мы писали о том, что идея создать некий детский дом для мишек появилась у сотрудников заповедника в 2020 году. Помочь в создании центра согласились семья Пажентовых, которые уже много лет спасают, выхаживают и готовят к самостоятельной жизни бурых медвежат-сирот у себя в Тверской области.