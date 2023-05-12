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Общество12 мая 2023 8:20

Признал вину и раскаялся: жителя Бийска судят за кражу резиновой куклы из магазина интимных товаров

Против него было возбуждено уголовное дело
Вера Березовская
Мужчину обвиняют по ч.1 ст. 158 УК РФ.

Мужчину обвиняют по ч.1 ст. 158 УК РФ.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске мировому судье судебного участка № 6 поступило на рассмотрение необычное дело – кража резиновой куклы из интим-магазина. В преступлении обвиняют местного жителя – мужчину средних лет.

Напомним, вопиющий случай кражи произошел в наукограде в феврале этого года. Среди дня 46-летний покупатель похитил резиновую куклу из магазина эротических товаров. Причем преступление, по всей видимости, он продумал заранее. Сначала похотливый вор подошел к прилавку и сделал вид, будто собирается оплатить товар, а когда продавец отвлеклась, быстрым шагом скрылся вместе с надувной подругой в неизвестном направлении.

Задержали похитителя только через несколько дней после изучения полицией камер видеонаблюдения. Он во всем сознался. Мужчину обвинили в совершении преступления по ч.1 ст. 158 УК РФ.

– В настоящее время дело рассматривается в порядке особого принятия судебного решения, подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступного деяния, в содеянном раскаялся, дав в судебном заседании признательные показания, - рассказали в пресс-службе судов Алтайского края.

Суд еще не вынес решение по этому делу. Согласно уголовному кодексу, мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы, обязательные работы на срок до 360 часов либо исправительные работами на срок до 1 года. Также по ч.1 ст. 158 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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