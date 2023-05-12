Признал вину и раскаялся: жителя Бийска судят за кражу резиновой куклы из магазина интимных товаров

Мужчину обвиняют по ч.1 ст. 158 УК РФ. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске мировому судье судебного участка № 6 поступило на рассмотрение необычное дело – кража резиновой куклы из интим-магазина. В преступлении обвиняют местного жителя – мужчину средних лет.

Напомним, вопиющий случай кражи произошел в наукограде в феврале этого года. Среди дня 46-летний покупатель похитил резиновую куклу из магазина эротических товаров. Причем преступление, по всей видимости, он продумал заранее. Сначала похотливый вор подошел к прилавку и сделал вид, будто собирается оплатить товар, а когда продавец отвлеклась, быстрым шагом скрылся вместе с надувной подругой в неизвестном направлении.

Задержали похитителя только через несколько дней после изучения полицией камер видеонаблюдения. Он во всем сознался. Мужчину обвинили в совершении преступления по ч.1 ст. 158 УК РФ.

– В настоящее время дело рассматривается в порядке особого принятия судебного решения, подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступного деяния, в содеянном раскаялся, дав в судебном заседании признательные показания, - рассказали в пресс-службе судов Алтайского края.

Суд еще не вынес решение по этому делу. Согласно уголовному кодексу, мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы, обязательные работы на срок до 360 часов либо исправительные работами на срок до 1 года. Также по ч.1 ст. 158 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.