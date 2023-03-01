Весеннее обострение. Бийчанин украл резиновую женщину из секс-шопа

Надувная кукла в секс-шопе Фото: Марина КОЧНЕВА

С приходом весны, а на календаре уже 1 марта, либидо усиливается не только у котов. Мужчин слепят солнечные лучи и женские ножки, а у кого-то от прилива гормонов и вовсе крышу сносит.

Так, в Бийске среди бела дня 46-летний покупатель, зайдя в магазин эротических товаров, похитил резиновую куклу. При этом он сначала подошел к прилавку, сделал вид, будто собирается оплатить товар, а когда продавец отвлеклась, быстрым шагом скрылся вместе с новой забавой. Любопытно, что задержали злоумышленника только через несколько дней после изучения полицией камер видеонаблюдения. Теперь искатель эротических приключений находится под подпиской о невыезде, а кукла изъята как вещественное доказательство.

Это не первый случай неадекватного поведения покупателей в магазинах для взрослых. Так, в августе прошлого года в магазине интимных товаров «Эрос» на улице Горького в Барнауле сотруднице даже пришлось нажать тревожную кнопку, после чего она выскочила из магазина и заперла покупателя, который собирался своровать интересные штучки, внутри.

- Когда я пыталась отобрать вещи, он говорил - женщин, мол, не трогаю. За время, пока чоповцы добирались (примерно 25 минут), этот покупатель почувствовал себя здесь как хозяин, - рассказывает Светлана, - он не вырывался, не стучал в дверь с требованием его выпустить, а погрузился в интим-атмосферу, разбросал эротическое белье, перебрал диски с фильмами и т.д. Ему, похоже, было хорошо в те минуты.

По словам продавца, многие СМИ потом шутили, молодцы, мол, сделали рекламную акцию.

- Мне было в тот момент совсем не до смеха, - вспоминает сотрудница «Эроса», - а после прочитала вообще про криминальный случай в одном из городов Сибири, когда убили девушку-продавца.

В салоне на Горького надувные куклы стоят от 2 до 70 тысяч рублей. Резиновые женщины, по словам Светланы, в их магазинчике больше висят для украшения. Покупают их не так часто. Среди популярных товаров -смазки, вибраторы, наручники и другие предметы, позволяющие внести разнообразие в сексуальные отношения.

По наблюдениям Светланы, которая работает в салоне эротических товаров более 20 лет, когда-то покупателей было в разы больше.

- Это вовсе не связано с угасанием интереса к теме или экономией. Просто раньше у нас мало таких салонов было, на «красной линии» их вообще запрещали, поэтому и конкуренции почти не было, – отметила Светлана. - Сейчас другие времена - народ более открытый, да и площадок в сети, где можно приобрести секс-товары, предостаточно.

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