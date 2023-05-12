На Алтае в лесу пропал турист с шестилетним сыном

Они должны были выйти в месту стоянки, но заблудились Фото: Анна СЕМИНА

Накануне днем, 11 мая, 48-летний житель Томска вместе со своим шестилетним сыном отправился в лес в районе села Шебалино Республики Алтай, но домой не вернулись.

Накануне в полицию Горного Алтая поступил звонок от встревоженной туристки. Она рассказала, что ее муж с сыном около пяти часов дня ушли в лес на горе «Курундой» за шишкой, но к оговоренному времени не вернулись. Женщина ждала их в месте, где семья остановилась. Она сильно переживала за своих близких, как бы с ними чего не случилось, так как местности они не знают.

– Сообщение с просьбой о содействии в проведении поиска пропавших жителей города Томска поступило в ПЧ №7 села Шебалино в 22.20 местного времени от сотрудников полиции, - сообщают в Управлении ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

Для поисково-спасательной операции незамедлительно была собрана группа. Они отправились в лес пешком, так как из-за особенностей рельефа другие методы здесь было невозможно применить. Тем более, местами встречался еще не сошедший глубокий снежный покров.

Полицейские, кинологи с собаками и пожарные всю ночь искали пропавших туристов. Лишь утром, около 6.40 им удалось встретить мужчину с ребенком.

– Они самостоятельно вышли из леса на животноводческую стоянку и сообщили о своем местонахождении. К счастью, все закончилось благополучно, - добавляют в управлении.

Несмотря на бессонную ночь в лесу, помощь медиков ни мужчине, ни его сыну не потребовалась.

Напомним, в ночь на 1 марта алтайские спасатели получили сообщение о том, что в Майминском районе в урочище «Страшной лог» потерялась женщина. Она сама позвонила по телефону Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России, когда поняла, что потеряла ориентацию в пространстве, а телефон скоро разрядится и она может просто замерзнуть в снегу.

Как оказалось, женщина пешком через сугробы отправилась от поселка Дубровка до Горно-Алтайска через Страшной лог, но в пути заблудилась, а идти по глубокому снегу стало невыносимо тяжело. К счастью, спасатели нашли ее и с обморожением ног передали медикам. Кстати, до города она не дошла всего километр.