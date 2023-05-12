На Алтае наградили двух школьников за спасение провалившейся под лед 9-летней девочки

Десятиклассникам вручили благодарственные письма от МЧС Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

10 мая в Горно-Алтайске наградили двух школьников за спасение 9-летней утопающей девочки. Подробности рассказали «КП» в пресс-службе регионального МЧС.

История спасения произошла еще три месяца назад - 22 февраля. Два десятиклассника Владислав Суйманаков и Ойгор Аспанов гуляли вдоль набережной возле стадиона Спартак в Горно-Алтайске. По пути они заметили девочку, которая собиралась перейти замерзшую речку. Они ей прокричали: «Не ходи туда, там опасно!». Однако девочка проигнорировала их предупреждение и пошла по тонкому льду к другому берегу и провалилась. Тогда Владислав и Ойгор бросились на помощь.

– Это неглубокая речка, но все же там есть течение. Были случаи, когда люди проваливались под лед и не выплывали. Девочке грозила серьезная опасность. Школьники – большие молодцы, что не побоялись и бросились на помощь, иначе история могла бы закончиться трагедией, – рассказала представитель МЧС республики Светлана Ляшко.

Юноши вытащили замерзшую девочку на берег, укутали ее в куртку и завели в ближайший подъезд, пока ждали приезда медиков. Как выяснилось, вместе со спасенной девочкой они учатся в одной школе №7.

10 мая первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Алтай Александр Романов вручил Владиславу Суйманакову и Ойгору Аспанову благодарственные письма за проявленную смелость, отвагу и самоотверженность при спасении утопающего, неравнодушие к чужой беде и активную гражданскую позицию.

Напомним, ранее мы рассказывали о трех юных героях, которых наградили медалями МЧС за спасение людей на воде и пожаре.