В Барнауле в День Победы возложили цветы к Мемориалу Славы

Каждый пришел сюда, чтобы почтить память героев и выразить свои чувства Фото: Олег УКЛАДОВ

Традиционно празднование Дня Победы в Барнауле начинается с возложения цветов к Мемориалу Славы – подножию скульптурной группы «Прощание», монументу с фамилиями Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, Вечному огню, Памятному камню на бульваре защитников Сталинграда.

Этот год не стал исключением, и уже с самого раннего утра в Барнауле можно было встретить людей, несущих цветы к Мемориалу. Кроме цветов, в их руках можно было заметить и портреты близких — участников Великой Отечественной войны.

Возложили цветы к Мемориалу и губернатор Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, представители правительства Алтайского края, администрации города, депутаты, представители федеральных ведомств, силовых структур, религиозных, молодежных и общественных организаций.

На площади Победы собралось внушительное количество неравнодушных барнаульцев. Каждый пришел сюда, чтобы почтить память героев и выразить свои чувства. Именно с этой площади в те страшные годы отправлялись на фронт эшелоны. Более 500 тысяч жителей Алтайского края ушли тогда на войну, но вернуться было суждено не всем. Забывать подвиг этих людей нельзя. Цветы у Мемориала — дань памяти героям, сломивших фашистские войска.

После торжественного возложения цветов все участники отправились на площадь Советов, для того, чтобы увидеть парад Победы.

Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ