Парад 9 мая 2023 в Барнауле Фото: Александр Коровниченко

9 мая по площади Советов в Барнауле прошел парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в администрации города, открыли парад воспитанники детско-юношеского движения «Юнармия». Далее торжественным маршем прошли кадеты Барнаульского кадетского корпуса, воспитанники Барнаульской школы-интерната им. Константина Павлюкова, воспитанники Алтайского кадетского корпуса, учащиеся кадетского корпуса «Спасатель», студенты военного учебного центра при Алтайском техническом университете.

Проследовали парадным маршем и сводные парадные расчеты космических войск, входящих в состав воздушно-космических сил России. Колонной на площадь вышли офицеры ГУ МЧС по Алтайскому краю, также, чеканя шаг, проследовали офицеры и курсанты Барнаульского юридического института МВД России и другие. Плюс к этому по площади прошел сводный духовой оркестр Барнаульского гарнизона.

Затем предстала колонна ретро-техники - мотоциклы, легковые и грузовые авто, выпущенных отечественным автопромом до и во время Великой Отечественной Войны.

Всего в параде принял участие 21 парадный расчет.

Отметим, что праздничные мероприятия продлятся в Барнауле до самого вечера и завершатся фейерверком, который прогремит в 22 часа.