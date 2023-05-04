Семья автралийцев переехала на Алтай и мечтает открыть здесь ферму

Джоуэш и его сестра Сабрина Хэйр давно мечтали переехать на Алтай. Фото: скриншот с Youtube-канала RussianHomesteadGirl

На Алтае поселилась семья Хэйр из Австралии. Они променяли океанское побережье на двухэтажный домик в Сибири, где надеются воплотить свою давнюю мечту о ферме.

В Сибирь по доброй воле

Семья из небольшого городка на побережье Западной Австралии переехала в Россию в 2019 году. Они прибыли с другого континента вчетвером: самой старшей сестре, Аните, и ее мужу — по 28 лет, среднему брату Джоуэшу – 26 лет, а младшей Сабрине – 25 лет. Променять средиземноморский климат на сибирскую глубинку австралийцы решили после путешествия по Горному Алтаю. Они загорелись идеей открыть ферму и производить экологически чистые продукты. Однако все оказалось не так просто, для начала семье Хэйр пришлось переехать в Новосибирск. Этот город был выбран лишь потому, что это позволяло получить студенческую визу на продолжительный период. Ребятам нужно было жить рядом с языковым центром. Но главной целью австралийцев всегда был Алтай.

Прошлым летом они уже присматривали домики в районе Белокурихи и заезжали в гости к Джастасу Уолкеру – американскому фермеру и, пожалуй, самому известному переселенцу на Алтае, которого прозвали «веселый молочник». Джастас провел им экскурсию по своим владениям и поделился своим опытом фермерства в российской глубинке.

Также иностранцы посетили Барнаул, где их особо впечатлил нагорный парк. Джоуэшу он напомнил похожую локацию в австралийском портовом городе Албани, который находится на побережье Индийского океана.

Австралийцы купили дом в предгорьях Алтая. Фото: скриншот с Youtube-канала RussianHomesteadGirl

Долгожданный переезд

Минувшей зимой семья Хэйр получила в Новосибирске вид на жительство в России. Об этом младшая сестра Сабрина, сообщила на своем Youtube-канале. Весь путь к получению документов занял целых четыре года. Но, судя по всему, этого того стоило. На днях Джоуш и Сабрина выложили новое видео о долгожданном переезде, где они буквально прыгают от радости и кричат: «Едем на Алтай!». Кстати, недавно Сабрина также подала документы на получение российского гражданства.

Свой новый точный адрес австралийцы пока не раскрывают, но, судя по пейзажам, их дом находится в предгорье Алтайского края. Возможно, это Солонешенский район или Белокуриха.

– Мы выбрали Россию, потому что это сильная страна, здесь сохраняются семейные ценности. Для нас это очень важно, — говорил ранее в интервью НГС Джоуэш.