«Beautiful city»: Австралиец сравнил Барнаул с городом на побережье океана

Австралиец по имени Джоуэш Хейр записал видеоблог о своем путешествии по Барнаулу. Фото: скриншот с Youtube-канала Russia Guy

Австралиец по имени Джоуэш Хейр записал видеоблог о своем путешествии по Барнаулу. Ему показалось, что краевая столица красивее Новосибирска, а Нагорный парк напомнил туристу место в автралийском городе на побережье Индийского океана.

Джоуэш вместе со своей семьей уже давно мечтает открыть ферму в Алтайском крае, чтобы производить экологические чистые продукты. Променять теплый континент на сибирскую глубинку австралийцы решили после путешествия по Горному Алтаю. Сейчас они занимаются оформлением вида на жительство и параллельно подыскивают для себя тот самый заветный уголок, где займутся сельским хозяйством. Обо всем Джоуэш рассказывает на своем Youtube-канале «Russia Guy» (Русский парень).

– Я был в России с папой до переезда, у нас здесь друзья, которым мы помогали строить дом. Также были на Алтае один раз, и нам очень понравилось. Мы выбрали Россию, потому что это сильная страна, здесь сохраняются семейные ценности. Для нас это очень важно, — говорил Джоуэш в интервью НГС.

В сентябре этого года во время путешествия по Алтаю австралийская семья побывала в Барнауле. Видео об этом Джоуэш назвал «Beautiful city». Он сравнил краевую столицу с Новосибирском и отметил, что Барнаул, на его взгляд, гораздо симпатичнее.

Вместе с семьей «русский парень» погулял на площади Свободы. Он отметил, что старые здания в городе богато украшены и смотрятся очень красиво. Также ему понравились высаженные цветы. Но больший восторг у туристов вызвал Нагорный парк.

Джоуэш отметил, что это уютное, комфортное и хорошо обустроенное место. Парк с его расположением возле реки на возвышенности напомнил ему похожую локацию в австралийском портовом городе Албани, который находится на побережье Индийского океана.

Отметим, что до поездки в Барнаул, еще летом, семья заезжала в гости к Джастесу Уолткеру – американскому фермеру, который поселился несколько лет назад в Алтайском крае. «Веселый молочник» провел им экскурсию по своим владениям и поделился своим опытом фермерства в российской глубинке.

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