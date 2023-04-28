В Барнауле суд обязал шумного мужчину продать квартиру из-за жалоб соседей

Недовольные жильцы не раз жаловались на чересчур активного мужчину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле жильцы дома по ул. Суворова, 10, вздохнули с облегчением после того, как суд обязал их шумного соседа продать квартиру. Подробности дела сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Недовольные жильцы не раз жаловались на чересчур активного мужчину. Их сосед из квартиры №71 по ночам вместо того, чтобы спать, шумел, громко кричал, чем-то гремел и на всю катушку слушал музыку. А еще в его квартире частенько происходили драки, во время которых разносился отборный мат.

Жильцы писали заявления и в прокуратуру, и даже в администрацию президента. И в тоге иск на неугомонного мужчину подала администрация Индустриального района.

- Истец указал, что житель дома по ул. Суворова систематически нарушает тишину и покой соседей. Свидетели в судебном заседании это подтвердили. Истец неоднократно выносил предупреждение ответчику о необходимости соблюдения прав и законных интересов соседей. Но тот никаких мер к изменению своего поведения не предпринимал, - рассказали в пресс-службе.

В итоге Индустриальный районный суд лишил права собственности барнаульца на его долю квартиры и принял решение о продаже жилья с публичных торгов. Все вырученные деньги (за вычетом расходов на исполнение судебного решения) достанутся мужчине.

Отмечается, что решение суда еще не вступил в законную силу.