Лишившийся почки хоккеист «Динамо-Алтай» намерен продолжить карьеру

Егор Стронов Фото: предоставлено пресс-службой

Сегодня, 27 апреля, поздравления с 24-м днем рождения принимает воспитанник алтайского хоккея, защитник команды «Динамо-Алтай» Егор Стронов. В этом году он досрочно завершил сезон, но как стало известно, не профессиональную карьеру.

Напомним, 11 февраля в Самаре во время матча «Динамо-Алтай» с ЦСК ВВС произошло столкновение игроков. Казалось бы, обычный игровой момент, который даже судьи пропустили, но защитник барнаульцев Егор Стронов оказывается, получил травму. Уже после игры ему стало плохо и его на «скорой» отправили в городскую больницу имени Пирогова. Обследование показало повреждение левой почки. Спортсмена сразу же прооперировали.

- Врачи отделения урологии сделали все возможное, за что я выражаю им отдельную благодарность, но, к сожалению, сохранить почку не удалось, - позже сообщил директор барнаульского клуба Руслан Чайкин.

Первые сутки Егор провел в реанимации. Медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое. Но буквально через день его уже перевели в общую палату. Врачи, следившие за ним, рассказывали, что спортсмен, несмотря на перенесенную операцию быстро восстанавливался.

Меньше чем через месяц Стронов вернулся домой. Разумеется, ни о каких тренировках и тем более играх речи не шло. Стоял вопрос исключительно о том, чтобы восстановиться. По словам медиков, это займет, по меньшей мере, полгода.

Как стало известно накануне во время итоговой пресс-конференции, Егор не намерен завершать карьеру!

– Мы разговаривали с ним недавно. Он для себя не закрыл тему хоккея. Но сейчас для него главный вопрос все же восстановиться. Так что возможно он еще зачет попробовать вернуться в хоккей. Все будет зависеть от его состояния и состояния здоровья, - говорит главный тренер команды Артемий Лакиза.

Разумеется, пока говорить о том, где именно Егор в случае восстановления продолжит карьеру рано. А тем временем его коллеги по команде «Динамо-Алтай» по итогам финала плей-офф Кубка Федерации стали обладателями серебряных медалей. Так что перед руководством клуба уже встает вопрос: что же будет дальше?

Несмотря на второе место, шансы в следующем сезоне выйти в ВХЛ-А у коллектива есть. По словам главного тренера команды, у высшего руководства региона есть понимание, что это хорошее предложение и можно рассмотреть варианты.

- Считаю, будет правильным нам еще раз собраться, когда будет конкретика по тому, каким может быть следующий сезон. Сейчас ее просто нет. Желание наше есть, работа ведется, но ничего не понятно. Безусловно, Барнаул - хоккейный город. У нас фантастическая поддержка лучших болельщиков. И хоккей здесь должен быть. Думаю, в руководстве края понимают, что в регионе есть запрос на хоккей высокого уровня, понимают стоимость этого вопроса, понимают наше желание играть в классе выше. И не должно смущать, что мы можем оказаться в ВХЛ-А не по спортивному принципу. Это давно и в хоккее, и в спорте вообще не определяющий фактор. Если лиги ВХЛ-Б не станет, неважно, что мы ее не выиграли… Важно, чтобы мы были готовы играть на другом уровне. Как наши болельщики готовы нас поддерживать в другой лиге, - говорит Лакиза.

Пока же коллектив отдыхает и поздравляет своего одноклубника с днем рождения:

– Поздравляем Егора с этим знаменательным событием и желаем счастья, оптимизма, реализации всех планов, скорейшего выздоровления и возвращения на лёд!

«Комсомолка» присоединяется к пожеланиям и надеется увидеть Егора Стронова на матчах родной команды.