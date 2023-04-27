Жительницу Алтая, которая заживо сожгла 1,5-годовалую дочь, хотят отправить на принудительное лечение

Материалы направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

40-летнюю жительницу Алтайского края, которая заживо сожгла полуторогодовалую дочь на глазах у своего восьмилетнего сына, могут направить на принудительное лечение. Материалы уголовного дела направили в суд, пишет краевой Следком.

Жестокое убийство малышки, шокировавшее всю Россию, произошло 20 февраля в одном из сел Советского района. Как установили правоохранители, сельчанка купила в магазине пять бутылок керосина и привезла полуторогодвалую дочь к складским помещениям. Посадив ребенка в полимерный таз, она облила ее горючей жидкостью и подожгла на глазах своего восьмилетнего сына.

– Смерть ребенка наступила на месте происшествия вследствие термического ожога 87% от площади поверхности тела, который осложнился развитием ожогового шока и привел к остановке сердечной и дыхательной деятельности, – добавили в прокуратуре Алтайского края.

В момент убийства женщина была невменяема из-за хронического психического расстройства.

– По результатам судебно-медицинских экспертиз установлено, что в силу хронического психического заболевания женщина была лишена способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, – пояснили в СУ СК региона.

В связи с тем, что женщина была невменяема, уголовное дело с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера, направили в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что одна из местных жительниц утверждала, что женщина была, как говорится, «сама себе на уме». В январе ее ограничили в родительских правах, так как за детьми она особо не смотрела, хотя старшему был положен постоянный уход. При этом с сельчанами женщина не вела себя агрессивно, местные лишь предполагали, что она не совсем уравновешена психически.

– Она говорила: «В меня вселился дух ведьмы». Верила в мистику, магию, занималась гаданиями. Дома у нее было большое количество всякой религиозной литературы, – рассказывала одна из знакомых женщины.

Известно, что с 2018 года семья состояла на профилактическом учете как находящаяся в социально–опасном положении.