Стало известно, как будут работать алтайские поликлиники и больницы на майские праздники

Жителям и гостям региона продолжат оказывать помощь Фото: Олег УКЛАДОВ

На майских праздниках жителям и гостям Алтайского края продолжат оказывать медпомощь. Подробнее о графике работы поликлиники и больниц рассказали в региональном минздраве.

Выходными и праздничными в Алтайском крае, как и в целом в России, будут два периода — с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая. В эти даты первичная медико-санитарная помощь прикрепленным людям на дому, а также работа колл-центров с приемом вызовов для оказания амбулаторной медицинской помощи в неотложной форме на дому организуют с 08:00 до 15:00 часов. В регионе есть необходимое количество бригад неотложной медицинской помощи, в фильтр-боксах продолжат прием терапевты и фельдшеры.

При этом стационары и травмпункты Алтайского края по-прежнему продолжат работать в круглосуточном режиме. Экстренную медицинскую помощь готовы оказать в любое время

Добавим, что со 2 по 5 мая медицинские организации региона будут работать в привычном режиме.

– На период майских праздников будет продолжена вакцинация от новой коронавирусной инфекции и выдача лекарственных препаратов, – отметили в минздраве.

В ведомстве также уточнили, что в регионе есть необходимый запас лекарственных средств для бесперебойной работы в майские праздники. На случай ЧС разработали алгоритмы реагирования.

Специалисты напоминают, что в Алтайском крае продолжается сезон активности клещей. При обнаружении присосавшегося членистоногого нужно быстро обращаться за медицинской помощью в приемное отделение медицинской организации (ЦРБ) по месту жительства и травмпункты в городах Барнаул, Бийск, Рубцовск.

– Как и в предыдущие годы, противоклещевой иммуноглобулин вводится детям до 18 лет бесплатно в г. Барнауле в травматологическом пункте детской поликлиники № 9, в других городах и районах края – в детских поликлиниках по месту жительства, – напоминают специалисты

Ранее мы писали о том, что клещи уже покусали 135 жителей Алтайского края. Среди пострадавших зарегистрировали 7 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 1 ребенка, а также 2 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у взрослых и 3 случая с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом.