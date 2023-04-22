Клещи покусали 135 жителей Алтайского края

Пик активности клещей в Алтайском крае ожидается в мае Фото: Олег УКЛАДОВ

С 20 марта клещи уже покусали минимум 135 человек из 34 районов Алтайского края. Среди пострадавших 54 ребенка в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

В Барнауле с начала эпидемиологического сезона от укусов клещей пострадали 29 человек, в том числе 8 детей. Медики ввели иммуноглобулин, несовершеннолетние находятся под наблюдением.

Среди пострадавших зарегистрировали 7 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 1 ребенка, а также 2 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у взрослых и 3 случая с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, в том числе у 1 ребенка в возрасте до 14 лет. В стационарах региона проходят лечение два человека с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом. Тяжелых случаев нет.

- При исследовании клещей, снятых с пострадавших от их присасывания, в 20,5% случаев обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 5% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет, - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Пик активности клещей в Алтайском крае ожидается в мае, однако пострадать от них можно в течение всего теплого времени года. Специалисты рекомендуют носить на природе защитную одежду, проводить осмотры и использовать репелленты.

При обнаружении присосавшегося клеща нужно как можно скорее обращаться за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства для решения вопроса о введения иммуноглобулина. Его следует вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща, если членистоногое заражено вирусом клещевого энцефалита.

- Лабораторное исследование клеща на зараженность его вирусом клещевого энцефалита проводится в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» и её филиалах, - подчеркнули в ведомстве.

Список лабораторий можно найти здесь.

Ранее мы писали о том, что больше всего клещей традиционно отмечают в предгорных районах края. В частности, это Алтайский, Солонешенский, Красногорский и Бийский районы. Больше всего кровососов обычно в сельской местности.