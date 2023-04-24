Пожар повредил деревянные кресты Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 23 апреля на Новом и Старом кладбищах в Камне-на-Оби произошли пожары. Огонь быстро распространялся по сухой траве, перешел к могилам и спалил несколько деревянных крестов на могилах, сообщают «Каменские новости».

С возгоранием в течение нескольких часов боролся 8 пожарно-спасательный отряд г. Камень-на-Оби. Тушение пожара закончилось уже ночью. Информации о том, сколько могил пострадало и какой ущерб был нанесен огнем, пока что нет.

Причиной пожара, как говорят специалисты, скорее всего, стала человеческая безалаберность. Сейчас многие наводят порядок, как на приусадебных участках, так и на кладбищах, сжигают старую траву и мусор, оставляя костры без присмотра.

- Высохшая на солнце трава, камыш, кустарники - отличная «пища» для огня и площади таких возгораний увеличиваются более чем стремительно, - отмечают в МЧС Алтайского края. - Стоит отметить, что пожары возникают не сами по себе… Рыбаки, охотники, любители прогулок, а нередко и хулиганы, вносят свой «вклад» в оперативную обстановку.

Кстати, пожар на кладбище произошел накануне Родительского дня, который в этом году пройдет 25 апреля, во вторник. У родственников усопших теперь прибавилось забот – нужно будет наводить порядок на могилах еще и от последствий пожара.

Во избежание повторения пожаров стоит напомнить, что в Алтайском крае продолжает действовать особый пожароопасный сезон. Сжигать сухую траву запрещено!