«Неходячая бабушка лежала в кровати, охваченной огнем»: школьники вынесли родственницу из пылающего дома

На помощь бабушке пришли ее родные внуки Вадим и Дима. Фото: Виктор Рябов/«На земле Троицкой »

14 апреля в небольшом селе Талдинка Троицкого района произошел страшный пожар в частном доме, где проживала больная 76-летняя женщина. Уже полгода как старушка была прикована к кровати, поэтому, когда начался пожар, она даже не смогла пошевелиться. Однако на помощь бабушке пришли ее родные внуки 12 и 14 лет.

Как рассказала мама старшего мальчика Димы Марина Толмачева, пострадавшая женщина приходится ей свекровью – мамой мужа. За лежачей бабушкой ухаживала ее родная дочь, которая жила в этом же селе: она приходила к матери, кормила её, топила печь и ухаживала. Но в момент пожара бабушка, как назло, была дома одна и все, что ей осталось – лишь кричать и звать на помощь.

- В тот момент Дима со своим 12-летним двоюродным братом относили кошачий корм моему старшему сыну, а на обратном пути увидели, как в окнах дома бабушки что-то очень ярко горит. Сначала подумали, что телевизор, а потом поняли, что это пожар. Дверь в дом, как всегда, была не заперта. Когда они ворвались, помещение было окутано дымом, не было ничего видно, а кровать, на которой лежала бабушка, горела. Она даже не кричала уже, а тихо звала на помощь, - рассказала Марина Толмачева.

Но дети не испугались и не ринулись звать взрослых, а решили самостоятельно помочь родной бабушке своими силами. Старший мальчик Дима взял старушку за руки, а Вадим – за ноги. Дети вынесли женщину на крыльцо, и в этом момент от повышенной температуры треснули окна и полетели осколки. Мальчишки просто чудом не пострадали.

- Бабушка была вся обгоревшая, сильно пострадала спина, и у нее был травматический шок. Мальчики первым делом позвонили не нам, а в скорую помощь и МЧС, а уже потом сказали родителям. Народ сбежался со всей округи. Дима и Вадим не травмировались, надышались немножко дымом, конечно, но больше всего перепугались. Сын признался мне потом, что его всего трясет, - отметила Марина.

До приезда медиков собравшиеся взрослые пытались помочь бабушке самостоятельно. Вскоре бригада скорой помощи увезла пострадавшую в больницу, но, к сожалению, сердце женщины не выдержало. Ей было 76 лет. Для мальчишек и их родителей это невосполнимая утрата…

- Вадим сейчас не хочет про этот пожар разговаривать, просит нас не поднимать эту тему. У него шок: дети забежали в горящий дом, на что даже не каждый взрослый решился бы, - добавила мама 12-летнего Вадима Наталья Фетисова.

Наталья – дочь погибшей женщины, которая как раз за ней и ухаживала. Она отметила, что давно предлагала матери перебраться к ней, но та наотрез отказывалась – говорила, что хочет жить в своем доме.

Из-за чего произошел тот страшный пожар, пока неизвестно. Но у Натальи есть свои версии произошедшего.

- Я ведь еще с зимы говорила электрикам, что у бабушки сильно мигает свет, нужно приехать и посмотреть. Они приезжали в деревню, постояли у столба на дороге, и я попросила их зайти к ней, а никто так и не пришел. Свет мигал, в основном, в ветреную погоду, а в день пожара как раз были порывы, - подчеркнула Наталья Фетисова.

Как отметил Николай Камчатный, глава Хайрюзовского сельсовета, в который входит и Талдинка, неравнодушные сельчане думают, как бы наградить юных героев. Двоюродные братья очень дружны, к тому же, они одни из немногих детей на все село, в котором сейчас живут 38 человек! Мальчики хорошо учатся в школе и часто проводят время вместе. Глядя на то, какими храбрыми и дружными являются ребята, их бабушка точно ими гордилась!

Сейчас сельсовет планирует обратиться в МЧС или администрацию, чтобы рассказать о подвиге мальчишек. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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