«Ездили к дедушке отмечать праздники»: подробности автокатастрофы, в которой погибла семья из Камня-на-Оби

Погибшие супруги Александр и Елена с сыновьями Фото: СОЦСЕТИ

9 марта на новосибирской трассе произошла страшная трагедия: в результате столкновения автомобилей погибла практически вся семья – 33-летний мужчина, его 30-летняя супруга и их младший, трехлетний ребенок. Выжить удалось лишь пятилетнему мальчику, за жизнь которого продолжают бороться врачи. Известно, что семья возвращалась в Новосибирск со своей малой родины – Камня-на-Оби Алтайского края. «Комсомолка» узнала подробности ужасной автокатастрофы и выяснила, почему родные погибших не согласны с версией правоохранителей.

Что произошло и кто виноват в аварии

Как рассказала «Комсомолке» сестра погибшей женщины Елены Светлана, семья ранее жила в Камне-на-Оби, а затем переехала в Новосибирск. В алтайском городе у пары остались родственники, в том числе отец погибшего Александра.

- 5 марта моему младшему племяннику исполнилось три года, а 7 марта сестра отпраздновала свой 30-летний юбилей. Дни рождения они отметили в Новосибирске, но папа Саши из Камня-на-Оби не смог приехать на праздник. Поэтому они взяли тортик и отправились к нему в гости, - рассказала Светлана.

Вечером 9 марта, когда семья возвращалась домой на иномарке Honda Civic, произошла авария. По данным Госавтоинспекции по Новосибирской области, Александр якобы не справился с управлением на 66-ом километре трассы «Новосибирск-Кочки-Павлодар» и столкнулся с ехавшими навстречу Toyota Land Cruiser и рейсовым автобусом, который ехал по маршруту «Славгород-Новосибирск». В результате предполагаемый виновник аварии и его младший сын от полученных травм погибли…

Авария на новосибирской трассе 9 марта 2023. Фото: ГУ МВД по НСО

- Мы узнали об аварии от женщины, которая проезжала мимо, когда уже все случилось. Она держала младшенького на руках: пока ехала «скорая», он еще дышал, а по пути в реанимацию скончался, - отметила родственница.

Выживших Елену и ее пятилетнего сына срочно доставили в больницу Ордынского района. Список травм в голове не укладывается: у женщины - перелом черепа, ребер и конечностей, открытая черепно-мозговая травма. Трое суток она находилась в реанимации, но спасти её так и не удалось.

- Сердце Лены билось только за счет аппаратов, дыхание поддерживала искусственная вентиляция легких. Шансы выжить были минимальные, но мы надеялись на чудо. А в ночь на 13 марта у сестры остановилось сердце, - рассказала сестра погибшей в аварии женщины.

По версии правоохранителей, виновником смертельного ДТП был погибший Александр. Однако его родственники с этим категорически не согласны. Как подчеркнула Света в разговоре с корреспондентом «КП»-Барнаул», удалось найти видеозапись с регистратора одной из машин, ехавших за автобусом. На ней якобы видно, что на обгон пошел именно Land Cruiser, а не Honda Civic, в котором находилась семья.

- Мы предполагаем, что водитель Toyota пошел на обгон, не успел завершить маневр, ударил Civic в правый бок (не успел уехать на обочину встречной полосы), а Civic по инерции раскрутился, так как он легче Land Cruiser. После этого машину отбросило под автобус. Мы хотим независимого расследования. Кстати, водитель Land Cruiser с нами так и не связался – видимо, ему неинтересна судьба пострадавших, - поделилась своей версией женщина.

Молодые и счастливые

Судя по рассказам родных, Елена и Александр были невероятно счастливой и яркой парой. В браке они прожили почти семь лет… Детей супруги тоже очень хотели и ждали. Незадолго до смерти, 5 марта, младшему мальчику исполнилось три года, и мама Лена написала трогательный пост в честь праздника:

- С днем рождения, мой малыш! Тебе уже 3 года! Ты такой большой! Я счастлива быть твоей мамой! Будь счастлив, мой хороший! – писала Елена на своей странице всего за пару дней до трагедии.

Как рассказала сестра погибшей Светлана, Лена работала в косметической компании, была невероятно доброй и энергичной.

- Она была такой счастливой. Столько вдохновленных постов писала, к примеру, как волшебно начался год. У сестры были грандиозные планы. Но на первом месте всегда семья: с мужем не разлей вода, и куда бы они с Сашей не поехали, детей всегда брали с собой. Даже когда они собрались ехать в Камень-на-Оби, мама предлагала оставить детей у себя, а Лена сказала «нет, мы поедем всей семьей». Везде были вместе. Саша и мальчики даже одевались одинаково, - вспоминает Светлана.

Единственным, кто выжил в той страшной аварии из семьи, оказался пятилетний мальчик. У ребенка переломаны кости таза, конечности, ребра, есть черепно-мозговая травма, проблемы с дыханием. Малыш пока находится без сознания, и даже не знает, что братика и мамы с папой больше нет…

- Племянника точно заберет бабушка – наша с Леной мама. Уже сейчас мы начинаем собирать деньги, так как шансы выжить у него хорошие, и понадобится дорогостоящая реабилитация, - добавила Светлана.

Погибших супругов вместе с трехлетним сыном хоронят сегодня, 14 марта. Прощание проходит в Новосибирске.

Подсказка КП

Если вы хотите оказать помощь семье, свяжитесь со Светланой по номеру телефона 8-983-307-70-40. Финансовую поддержку можно перечислить по номерам карт 5228600566880177 (Сбербанк) и 5536914044463192 (Тинькофф).

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