Футболист Александр Соболев из Барнаула вошел в ТОП самых дорогих игроков России

А в списке бомбардиров Соболев на восьмой стройке. Фото: пресс-службы ФК "Спартак"

Воспитанник барнаульской футбольной школы «Динамо» Александр Соболев вошел в ТОП-10 самых дорогих игроков России.

Аналитики портала Transfermarkt составили рейтинг рыночной стоимости российских футболистов. Возглавил его полузащитник «Монако» Александр Головин. Его оценивают в 25 миллионов евро. Ему повезло в том плане, что он играет за бугром и довольно неплохо там обосновался. А вот тем, чья карьера связана с российскими клубами, все-таки приходится смириться, ведь их цена практически не растет и к тому же она на порядок ниже.

Воспитанник барнаульского футбольного клуба «Динамо», а ныне нападающий московского «Спартака» Александр Соболев расположился на седьмой строчке рейтинга. Его оценивают в девять миллионов евро. В ближайшее время ему навряд ли удастся повысить свой статус, поскольку наши клубы отстранены от участия в еврокубках, а сборная от всевозможных европейских и мировых турниров.

Кроме Соболева в рейтинг Transfermarkt также вошли Арсен Захарян («Динамо») – 15 млн евро, Матвей Сафонов («Краснодар») – 15 млн; Алексей Миранчук («Торино») – 12 млн; Федор Чалов (ЦСКА) – 10 млн; Далер Кузяев («Зенит») – 10 млн; Дмитрий Баринов («Локомотив») – 8 млн; Даниил Фомин («Динамо») – 8 млн и Георгий Джикия («Спартак») – 8 млн.

Напомним, осенью 2022 года Александр Соболев в аналогичном рейтинге вместе с одноклубником Георгием Джикия делил 8-9 строчку. Их оценивали в 8 миллионов евро. Это при том, что летом 2021 года аналитики подсчитывали, что нападающий тянет на 11 млн. Однако он не смог удержаться в рейтинге из-за того, что первая часть следующего сезона у него не задалась.

В списке бомбардиров текущего сезона наш земляк пока расположился на восьмой строчке. Он забил за «Спартак» девять мячей. До конца чемпионата российской Премьер-лиги остается еще семь матчей, так что у Соболева неплохие шансы повысить свой собственный рейтинг.

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