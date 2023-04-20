Мужчину, убившего старушку дверью, отправили в колонию-поселение на Алтае

Все случилось в июле прошлого года в многоэтажке Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

На днях в барнаульскую колонию-поселение заехал 48-летний Александр. С местами лишения свободы он распрощался почти 20 лет назад и был уверен, что навсегда... Женился, завел детей, организовал строительную бригаду, успешно работал - жизнь складывалась довольно удачно. Но все нарушила нелепая случайность, которая, увы, закончилась трагически.

Все случилось в июле прошлого года в многоэтажке города Алейска. Александр с супругой и товарищами занимались ремонтом одной из квартир.

- Как сейчас помню, это было воскресенье, вечер, конец нашего рабочего дня. Мы уже вынесли весь строительный мусор из квартиры. Я шел с последним куском линолеума, и еще инструменты в руках были. Передо мной, секунд за 30, из подъезда паренек вышел. Дверь еще не успела закрыться, я толкнул ее локтем и понял, что она в кого-то уперлась, - вспоминает события того дня осужденный.

Александр услышал хлопок, говорит, как будто арбуз уронили на пол.

- Я понимал, что что-то произошло. Вторично открыл дверь, уже чуть тише. Смотрю – на бетоне бабушка лежит. Подбежал, поднял, посадил ее на лавочку. Жена скорую вызвала, - рассказывает Александр. - Крови у бабушки не было. Только шишка на затылке и жидкость какая-то из уха текла.

Как выяснилось позже, женщине было 70 лет. Она жила с дочерью в квартире на первом этаже. Старушка уже плохо передвигалась, но иногда выходила погулять. Однако в тот день с прогулки она не вернулась...

Открывая дверь, Александр подтолкнул пенсионерку, она упала с 15-сантиметрового порога и ударилась головой о бетонное покрытие.

- Дочь еще тогда сказала, мол, спасибо, что подняли. А я говорю – за что? Что помог ей упасть? – продолжает осужденный. – В больницу бабуля отказывалась ехать. Потом ее все-таки увезли. Вечером она впала в кому. Через день ее направили в Барнаул. Три недели спустя бабушка умерла.

Экспертиза установила что, упав с порога, женщина получила перелом основания черепа. Это и стало причиной смерти.

- Я не отмазывался. Понимаю, что вина здесь моя. Хоть и сама ситуация такая глупая, - рассуждает Александр.

Суд назначил ему 10 месяцев колонии-поселения. Еще полмиллиона рублей морального ущерба Александр должен будет выплатить дочери погибшей пенсионерки.

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