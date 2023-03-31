На Алтае осудили мужчину, который случайно убил пенсионерку дверью

Мужчина признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алейске вынесли приговор 48-летнему местному жителю, который выходил из подъезда и случайно ударил 71-летнюю пенсионерку дверью. От удара женщина упала и вскоре умерла. Подробнее о случившемся рассказали в СУ СК по Алтайскому краю

Все произошло днем 17 июля 2022 года в Алейске. Как установил суд, мужчина выходил из подъезда многоквартирного жилого дома, держа в руках строительный мусор. Мужчина не подумал, что может кому-то навредить и локтем с силой открыл входную дверь. В итоге металлическая дверью ударила входящую в подъезд местную жительницу. Пенсионерка упала на асфальт, ударившись головой.

От полученной открытой черепно-мозговой травмы 71-летняя женщина через некоторое время скончалась в больнице.

– В ходе следствия мужчина полностью признал вину в причинении смерти по неосторожности. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, – отметили в ведомстве, – отметили в СК.

Мужчину признали виновным признан в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Жителю Алейска назначили наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Кроме того, дочь погибшей женщины получит компенсацию морального вреда на сумму 500 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Барнауле студент случайно убил пассажира автобуса за разбитую банку варенья. Молодой человек свою вину признал, однако утверждал, что его действия были мотивированы агрессивным поведением погибшего. В итоге парня приговорили к 1,5 годам ев лишения свободы условно.

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