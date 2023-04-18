Устанавливают отцовство. В Алтайском крае родственники погибших бойцов СВО спорят из-за выплат в 1 млн рублей

Общая сумма выплаченных средств бойцам СВО и их родственникам в 2022 году превысила 1,1 млрд рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала специальной военной операции в Алтайском крае по решению губернатора были введены выплаты: 100 тысяч рублей единовременно всем мобилизованным, 200 тысяч – военнослужащим, которые заключили контракт с подразделениями региона, 500 тысяч – раненым, а также 1 млн рублей – семьям погибших в ходе СВО бойцов. Как рассказала во время пресс-конференции министр социальной защиты края Наталья Оськина, общая сумма выплаченных средств в 2022 году превысила 1,1 млрд рублей, в текущем – больше 311 млн рублей.

По словам Оськиной, к сожалению, бывают неприятные ситуации при начислении выплат семьям, которые потеряли сына, мужа, отца. Родственники начинают делить между собой деньги, ругаться. Бывали даже случаи, когда люди ради получения денег за погибшего пытались установить отцовство.

– Порой мы уже даже произвели выплату, а родственники потом судятся друг с другом, какая у кого доля. Есть такие моменты… Часто горько за бабушек, которые активно принимали участие в воспитании детей, а родители, например, не заботились, но бабушка – не первый в очереди родственник. Не всегда эти вопросы входят в этическое или даже человеческое поле. Соцзащита – это место, где все человеческие пороки становятся явными. Все это сложно, но все это человеческие судьбы, семьи. С нашей стороны главное выполнить обязательства, мы помогаем разрешить возникающие проблемы в законном или судебном порядке, – рассказала Наталья Оськина.

Министр отметила, что мобилизованные и контрактники, участвовавшие в СВО, а также члены их семей имеют право получить бесплатную юридическую помощь, в том числе и по вопросам начисления выплат. Для этого нужно обратиться в МФЦ.

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