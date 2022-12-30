Новогодние желания барнульцев: вакцина от аллергии на котиков, машина, деньги и счастье всем даром!

«Комсомолка» узнала у жителей Барнаула, что хорошего произошло у них в уходящем 2022-ом Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Уже совсем скоро мы будем встречать самый волшебный и добрый праздник, зажигать елку, открывать шампанское и загадывать самые заветные желания. Ну а накануне праздника «Комсомолка» узнала у жителей Барнаула, что хорошего произошло у них в уходящем 2022-м и о чем они попросили бы Деда Мороза.

Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края:

- Самым хорошим событием уходящего года лично для меня стало выздоровление моего двоюродного брата. Он был на волоске. Но в итоге благодаря его силе духа и оказанной помощи можно говорить о том, что он справился с болезнью и наконец будет этот Новый год отмечать в кругу семьи, а не в больнице! Я бы хотел сказать особое спасибо в этом году медицинским работникам за их терпение, мужество и за то, что они, несмотря на все сложности и перипетии, работают и оказывают необходимую помощь людям. У Деда Мороза хочу попросить здоровья для всех! Ну а еще мой внутренний ребенок очень хочет, чтобы мы с семьей - с мамой, папой, братьями, всеми моими близкими - в новогоднюю ночь собрались вместе, в последнее время это сделать все сложнее.

Дмитрий Попов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Виктория Крахмалева, главный редактор информационного агентства «Банкфакс»:

- Самым хорошим и радостным событием в уходящем 2022 году лично для меня стало то, что российские ученые наконец изобрели вакцину от аллергии на котиков. И я надеюсь, что в ближайшие несколько лет, а ученые обещают, что испытания закончатся года через два, эту вакцину можно будет поставить всем желающим жителям России, и после этого я смогу завести себе пушистого питомца.

2022 год хотела бы поблагодарить за уроки, которые он мне преподнес, и за своих учителей, причем не только тех, кто поддерживал меня и помогал, но и тех, кто осуждал, критиковал и всячески препятствовал моему развитию - именно эти люди привели меня в ту точку, где я сейчас нахожусь. Я бы хотела попросить у Деда Мороза смелости и сил в реализации тех планов и целей, которые наметила на 2023 год. Вообще для меня 2022-й - это год, когда мечты превратились в цели. И, может быть, это и было самым главным достижением!

Виктория Крахмалева Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Сергей Писарев, директор Барнаульского зоопарка:

- На днях пролистал за год свои социальные сети и понял, что я очень счастливый человек, так как на моей странице один позитив, красивые эмоции, любовь, праздник, уважение, счастье. Были интересные встречи, события, и, слава богу, все родные и близкие рядом. И главное - рядом моя мама, которой уже очень много лет. Поблагодарить 2022-й я хотел бы за то, что я прожил его без горечи и печали, без испытаний и трудностей. В рамках тех событий, которые происходили, год учил меня работать по-новому. Прожить только в счастье - это абсурд. А вот прожить год создавая, планируя, думая - вот за это я и хотел бы поблагодарить уходящий 2022-й. Каждый год я стараюсь делать себе какие-нибудь сногсшибательные подарки. Так, в прошлом году подарил себе зебру, в этом году - двух манулов, которые на днях поселились в Барнаульском зоопарке. Но это подарок не только для меня, но и для всех посетителей Барнаульского зоопарка, ведь Сережа Писарев привык сам быть тем Дедом Морозом, который способен подарить людям праздник и новые эмоции.

Сергей Писарев Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Юрий Гатилов, руководитель строительной компании «Жилищная инициатива»:

- То, что мы пережили этот год – это уже хорошо! Несмотря на все сложности, наша компания не сбавила обороты, наращиваем производство и продолжаем строительство. И то, что нам удалось сохранить коллектив в это непростое время – это уже достижение! Пожелать всем хотелось бы здоровья, сил, желания действовать и работать. А у Деда Мороза прошу, чтобы он дал всем здоровья, ведь сейчас такое время, когда все кругом болеют, сил и веры в будущее!

Юрий Гатилов Фото: Олег УКЛАДОВ

Любовь Березина, директор Алтайского краевого театра драмы:

Любовь Березина Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- В этом году произошло много хорошего - отличные премьеры, встречи с интересными людьми, гастроли театра Вахтангова в Барнауле. Однако самым значимым для меня стало присвоение мне указом президента звания «Заслуженный работник культуры РФ». Сказать спасибо хочу всем тем людям, которые меня окружают и помогают, без них я бы не смогла ничего сделать! Хочу попросить у Деда Мороза мира и здоровья для всех и очень надеюсь, что он исполнит мое желание.

Любовь Леванюк, президент компании «МейТан»:

- Уходящий год был очень непростым. Из-за возникших больших сложностей в работе пришлось искать такие решения, которые раньше казались невозможными. В итоге удалось реализовать не только запланированные проекты, но и воплотить в жизнь новые идеи. У нас появилось новое собственное производство, открыли арт-кофейню, а из самого необычного - у нас появился новый сотрудник - бенгальская кошка, которая является руководителем направления по работе со стрессами. У Дедушки Мороза хочу попросить, чтобы все люди были счастливы, чтобы в семьях царило благополучие, дети росли счастливыми и здоровыми. А для себя лично - чтобы у моего младшего сына, который в следующем году пойдет в новую школу, все получилось, и чтобы он рос уверенным в себе мальчишкой!

Любовь Леванюк Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Иван Назаров, директор Института истории и международных отношений АлтГУ:

- 2022 год, несмотря на разного рода ограничения, подарил мне возможность много путешествовать. Вместе с коллегами по работе в рамках экспедиции мы посетили очень интересные места в Республике Алтай и Кыргызстане, открыли для себя очень интересные страницы истории культуры тюркских народов Азии. Ну а попросить у Деда Мороза в следующем году хочу крепкого здоровья, счастья и оптимизма!

Иван Назаров Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Оксана Овчинникова, председатель правления Алтайского краевого отделения Российского детского фонда:

- Главное достижение уходящего года - это то, что нам удалось помочь многим больным ребятишкам! А поблагодарить 2022-й хотела бы за встречи с людьми, про которых можно сказать, что они были дарованы Богом, за путешествия, за разные события, за все те моменты, от которых на душе было тепло и уютно, и даже за те непростые уроки, которые пришлось усвоить. У Деда Мороза хотела бы попросить, чтобы он обязательно заглянул в дома к нашим подопечным, почитал письма ребят, подслушал и исполнил их желания. А еще пусть принесет для наших благотворителей, людей с большими добрыми сердцами, несколько подарков, в которых находятся отменное здоровье и семейное счастье.

Оксана Овчинникова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Жанна Крамарева, директор кадрового агентства «Жираф»:

- Для меня 2022 год получился очень интересным и насыщенным. Я прошла обучение по карьерному консультированию и ввела это в свою практику. А еще в этом году со мной случился Кавказ! Кавказские минеральные воды прекрасны! У меня появились новые мечты, связанные с этим регионом! Поблагодарить хочу свою дружную семью и коллектив, с которым я работаю много лет. А у Деда Мороза попрошу здоровья, побольше путешествий, ярких впечатлений, интересной работы и денег!

Жанна Крамарева Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Андрей Оноприенко, старший пожарный пожарно-спасательной части № 1 Барнаула:

- В 2022 году случилось много хорошего - у меня родилась дочка, ей скоро годик. Хотел бы поблагодарить всех, кто в уходящем году был рядом, - жене, родителям, друзьям. Также выразить респект своим коллегам-пожарным - огромная честь работать с такими людьми плечом к плечу! Хочу пожелать им сухих рукавов в следующем году, поменьше серьезных и сложных выездов. А у Деда Мороза прошу, как в одном из моих любимых романов братьев Стругацких, - «счастья всем даром!»

Андрей Оноприенко Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Вадим Никитин, руководитель юридической компании:

- Из хорошего в этом году - я практически закрыл все свои кредиты. А поблагодарить бы хотел своих достойных соперников, которые защищались очень и очень серьезно, дав мне огромные уроки, которые я запомню на всю жизнь. У Деда Мороза хочу попросить, чтобы самые-самые забытые люди получили теплые весточки от близких людей.

Вадим Никитин Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Лариса Пастухова, руководитель турбаз «Ауловский плёс» и «Постоялый двор»:

- В 2022 году у меня исполнились все намеченные планы в профессиональной деятельности, и, конечно же, этот год запомнится динамичным развитием внутреннего туризма в России. И мы еще раз убедились, что наши алтайские уединенные места служат неким местом силы, куда люди приезжают зарядиться энергией. Хотела бы поблагодарить всех, кто выбирает отдых в сельской глубинке, и тех, кто помогает развивать сельский туризм. У Дедушки Мороза под Новый год очень хочется попросить котенка - маленького, беленького и пушистенького, как снежный комочек! А еще - счастья, здоровья и мира для всех!

Лариса Пастухова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Арсентий Карпенко, ведущий специалист SPA-центра, массажист:

- В моей профессиональной деятельности в уходящем году случилось два важных события – я прошел обучение по направлению Wellness&SPA и стал ведущим специалистом в крупнейший SPA-центра Барнаула. Хочу поблагодарить своих родных и близких за то, что они рядом и поддерживают, а также всех тех людей, благодаря которым моя жизнь стада лучше и я перешел на следующий уровень развития. У Деда Мороза, конечно же, попрошу здоровья, а также сил физических и духовных для своего дальнейшего пути. А еще у меня кошка но новый год просит кота – вот такая моя мохнатая…

Арсентий Карпенко Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Ирина Кофейникова, руководитель ателье:

- Самое радостное в этом году было то, что дочка поступила на бюджет, а я купила швейно-вышивальную машину, о которой очень давно мечтала, правда, с помощью соцконтракта, что, кстати, тоже очень даже радует! На протяжении всей своей сознательной жизни первым моим желанием под бой курантов было «мир во всем мире» и только потом шли мои личные желания. Встречая 2022 год, я отступил от этого правила, о чем очень жалею, так что теперь только – мир во всем мире! Ну а уже потом – Дедушка Мороз, можно мне еще одну машинку, но только уже на четырех колесах…

Ирина Кофейникова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

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