Синоптики рассказали, какой будет погода 31 декабря 2022 в Алтайском крае

Стало известно, какой будет погода в последний день 2022 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, какой будет погода 31 декабря 2022 в Алтайском крае. О том, что ждет жителей и гостей региона рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

В ночь на 31 декабря в Алтайском крае прогнозируют -14…-19, по северу местами до -25 градусов, по югу местами -8…-13 градусов. На большей части территории небольшой снег. Будет дуть юго-восточный ветер, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле в ночь на 31 декабря столбики термометров покажут -16…-18 градусов. Небольшой снег. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Днем 31 декабря 2022 года в регионе ожидается -4…-9, местами -11…-16 градусов. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице в последний день 2022 года прогнозируют -7…-9 градусов. Временами снег. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Добавим, что 1 января в Алтайском крае также будет не очень морозно. Днем столбики термометров покажут -2…-7, по северу местами -8…-13 градусов. На большей части территории умеренный, местами сильный снег, метели. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле днем 1 января столбики термометров покажут -4…-6 градусов. Временами снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

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