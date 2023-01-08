Алтайские эксперты рассказали, как избавиться от похмелья

В период праздников число алкогольных отравлений и психозов повышается в два раза Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодние праздники подходят к концу и самое время позаботиться о своем здоровье. Рассказываем, как избавиться от похмелья и вернуть телу здоровый дух.

По словам главного врача Алтайского краевого наркологического диспансера Андрея Иванова, в период праздников число алкогольных отравлений и психозов, которые требуют вмешательства врачей, повышается в два раза.

Лечить подобное подобным ни в коем случае нельзя. Поэтому, по совету нарколога, похмелье нельзя лечить с помощью очередной рюмки. Лучше всего убирает интоксикацию что-то кислое: хлебный квас, гранатовый или яблочный сок без сахара, морсы из клюквы или брусники, слабый чай с лимоном. На первой степени также подойдет прогулка на свежем воздухе и контрастный душ. Если вы чувствуете, что без медикаментов не обойтись, то можно принять сорбенты вроде активированного угля, полисорба или полифепана и панангин, который успокоит сердечный ритм.

Если самочувствие средней степени тяжести, то лучше всего принять препарат с аспирином по типу «Алказельцера». В крайне тяжелом случае выйти из многодневного запоя помогут медики. Отделение наркологической помощи работает круглосуточно в Барнауле по адресу ул. Дальняя,28.

Барнаульский тренер, нутрициолог Илья Казюра отметил, что на переработку алкоголя и очищения наших тканей уходит в среднем 8-12 часов. Если вы болеете с похмелья, то нужно восстановить водно-солевой баланс: можно пить не просто воду, а с добавлением меда или сахара, также подойдет рассол и кисломолочные продукты.

Как рассказал барнаульский врач-гастроэнтеролог Денис Фуголь, после праздников нужно возвращаться к простой и привычной еде, причем питаться строго по режиму. Также эксперт советует пить достаточное количество жидкости (морсы, компоты, чай, воду) и больше гулять на свежем воздухе.

- Нужна умеренная физическая нагрузка: поход в лес, лыжи, пешая прогулка. После праздников нужно полностью убрать алкоголь и включить в меню больше овощей и фруктов, крупяных блюд, нежирного мяса, - подчеркнул врач.

К слову, если вы замечаете серьезные проблемы со здоровьем после праздника, то эксперты рекомендуют не заниматься самолечением и обращаться к врачу.

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