Алтайский эксперт рассказала, каким должен быть правильный новогодний стол

Не стоит есть слишком много Фото: Олег УКЛАДОВ

У большинства россиян новогодние столы ломятся от разнообразия блюд, однако, как и всегда, предать в этот праздник не стоит. Подробнее об этом на пресс-конференции рассказала Татьяна Репкина, главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Алтайского края.

– Конечно, праздничный стол отличается от будничного. Каждая хозяйка стремится наполнить его яствами. Как правило, это жирная и соленая пища. Но мы должны помнить, что чревоугодие несет неприятные последствия, – подчеркнула эксперт.

При формировании новогоднего меню Татьяна Репкина советует не включать в него слишком много блюд. Также лучше всего не добавлять в салаты много майонеза, а в идеале вообще заменить его нежирным йогуртом.

– На новогоднем столе должно быть достаточное количество овощей и фруктов. Желательно, чтобы они были разного цвета. Сегодня есть множество морепродуктов, поэтому, если они будут на столе, то это тоже будет замечательно, – советует специалист.

Если говорить о десертах, то подойдут торт или пирожные, однако лучше всего съесть по одному кусочку.

Новогодний стол – серьезная нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Перед трапезой следует завтракать и обедать, а не стараться глодать, чтобы больше съесть к 12 часам.

Переедание несет множество негативных последствий. Есть даже термин «праздничное сердце», когда после нового года проявляются острый панкреатит, обостряет желчнокаменная болезнь и другие последствия. Многие попадают на операционный стол, поэтому важно помнить о рисках.

– При чрезмерном употреблении соли утром могут появиться отеки. А если добавить сюда чрезмерное употребление алкоголя, то можно спровоцировать развитие гипертонического криза, инфаркта или инсульта. Отдельным категориям пациентов нужно быть крайне острожными и внимательно относится к своему рациону, – добавила Татьяна Репкина.

Эксперт также ответила на вопрос, как долго можно хранить заправленные салаты – не более 3-4 часов. Их не нужно делать заранее и следует постараться съесть в этот же вечер. Если съедать позднее, то возрастают риски отравлений.

Ранее мы писали, что алтайские эксперты выяснили, во сколько жителям региона обойдется главный новогодний салат. Год назад салат оливье в Алтайском крае по рецепту Росстата можно было приготовить за 407,5 рублей. Сейчас цена выросла на 3 рубля 28 копеек или 0,8%.

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