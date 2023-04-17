В библиотеке ожил призрак? Алтайская «шишковка» приглашает на спиритические сеансы

Участники смогут проникнуть в книгохранилище, где по слухам активизировался призрак Горного Инженера Фото: Олег УКЛАДОВ

21 апреля в Алтайской краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова проведут Библионочь. Программа рассчитана на полное погружение в историю страны и библиотеки, литературы и искусства и вовсе не через скучные лекции, а через… спиритические сеансы. Барнаульцам в этот вечер обещают обеспечить «шикарный интеллектуальный досуг». Публикуем программу мероприятий.

Экскурсии в старинных зданиях и бал

Основной темой Библионочи станет 135-летний юбилей «Шишковки». В развлекательной форме гостям вечера расскажут об истории библиотеки и приоткроют недоступные в обычные дни уголки.

Организаторы отмечают, что в этом году Библионочь начнется не совсем обычно. Участников соберут возле одного из старинных зданий города в 16.00. Краеведы на экскурсии расскажут о зданиях, в которых в разные годы размещалась библиотека. Явки и пароли дают тем, кто заранее зарегистрируется по тел. (3852)50-66-23.

Основная программа стартует в 18.00 с «Бала горных офицеров». Студия старинного танца «Северная сторона» покажет, как проводила досуг интеллигенция 19 века, заложившая фундамент нынешней «шишковки». До 22.00 в разных локациях в режиме нон-стоп будут идти мастер-классы, лекции, творческие встречи, выступления молодых артистов, экскурсии.

Призраки и предсказания

В эту Библионочь в «шишковке» решили обратиться к теме паранормального. Участники смогут проникнуть в книгохранилище, где по слухам активизировался призрак Горного Инженера (но его увидят лишь те, кто заранее зарегистрируется на сайте). Под руководством двух поэтесс на спиритических сеансах желающие смогут попытаться побеседовать с великими литераторами прошлых веков. А на прощание по окончании праздника каждый сможет получить предсказание из будущего и узнать, что будет через 100 лет.

Также в программе – фотозоны, лекции по литературе и искусству, поэтические батлы, творческие встречи с «литературными резидентами» нынешнего века и, конечно же, книгообмен.

Гостей приглашают принять участие в особой акции, которую проводят исключительно в юбилейные годы.

– В 19 веке библиотека начиналась с пожертвований денег и книг в фонд, и мы приглашаем продолжить эту прекрасную традицию, подарив «шишковке» хорошие книги, которые потом будут радовать многих читателей. В ответ вручим сертификат дарителя – как приятный сувенир на память о благом деле и празднике, - рассказали в библиотеке.

Запись обязательна!

На все мастер-классы нужно заранее записаться по тел. (3852)50-66-30. Полная программа выложена на сайте библиотеки. Для входа на праздник читательский билет нашей библиотеки. Для тех, у кого такого нет, до 21 апреля оформляем билеты в фирменной стилистике Библионочи этого года. Во время праздника читательские билеты оформляться не будут. Детских мероприятий в программе не предусмотрено, возрастное ограничение – 14+.

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