«Впервые увидела свое красивое тело»: 50-летняя жительница Барнаула стала абсолютной победительницей «фитнес-бикини»

Татьяна Карпущенко - победительница в категории фитнес-бикини 35+ Фото: Олег УКЛАДОВ

В апреле в Барнауле состоялся финал 11-го сезона проекта «Сибирская трансформация». Зрители, пришедшие в концертный зал «Сибирь», бурно аплодировали преображению участников, сбросивших на всех вместе 1300 кило, и отточивших рельеф так, что позавидовали бы древнегреческие олимпийцы.

Победительницей в категории фитнес-бикини 35+ стала пятидесятилетняя жительница Барнаула Татьяна Карпущенко. В интервью « Комсомолке» красивая женщина поделилась, как благодаря «Сибирской трансформации» перевернулся ее мир и поменялось тело.

Отказ от шоколадок

- Все началось с того, что я пришла в проект болеть за сына, а потом решила попробовать сама, - вспоминает Татьяна. - К тому времени в 46 лет я при росте 160 сантиметров весила 67 килограммов, толстой не была, но лишние килограммы были, при этом сбросить их не получалось.

По словам собеседницы, на диетах она никогда не сидела, считая, что сбросить жир помогут лыжные прогулки и тренировки в зале.

- Тогда я и не подозревала, что главное в похудении именно питание, причем не диеты, а правильная система, - рассказывает женщина. - До участия в проекте я, казалось бы, и так не переедала, но была сладкоежкой и на работе было много перекусов с шоколадками, а утро начиналось с тостов.

Татьяна Карпущенко до участия в проекте «Сибирская трансформация» Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Самыми сложными в первом проекте для нее были первые две недели, когда пришлось перестраивать пищевые привычки.

- Представляете, когда человек 45 лет жил с одним представлением о питании, считая, к примеру, что от сладкого мозги лучше работают, энергии больше, а тут нужно отказаться от сахара, привычные тосты на завтрак заменить кашкой. Это была ломка, - вспоминает участница проекта. - Потом уже я поняла, что, перестроив по совету тренера систему питания, я стала лучше выглядеть, энергии прибавилось, да и голова посвежела и стала лучше соображать. При этом ты не голодаешь.

Изменения в первом ее проекте, по словам Татьяны, шли постепенно, но уже через месяц ей пришлось сменить гардероб.

В итоге за три месяца участия в проекте «Сибирская трансформация» в 2019 -м году Татьяна Карпущенко сбросила десять килограммов и заняла второе место.

Увидела мышцы, о которых даже не знала

-Для идеального тела надо было поработать еще, поэтому я пошла в следующий сезон,- продолжает собеседница. - При этом я никогда не шла за местами. Меня захватывала эта интересная движуха, а соревновательный азарт приходит, когда ты видишь, как изменилось твое тело и тогда появляется желание побороться с другими. А в самом начале, не знаешь, как организм среагирует. Просто начинаешь работать над собой.

Во втором сезоне у Татьяны наросли мышцы, жир ушел, форма стала спортивной.

- Это был новый виток эмоций, представляете, я увидела мышцы, о существовании которых даже не знала, например, на спине. Это было шоковое состояние. В 47 лет я увидела впервые свое красивое спортивное тело, - эмоционально рассказывает красавица, которая в сезоне 2020 года заняла первое место - финал тогда проводился онлайн из-за ковида.

Фитнес бикини

Медаль Татьяна получала уже летом, тогда же и спросила у тренера на счет следующего сезона…

- Худеть уже некуда, можем попробовать спортивную категорию, предложил тренер Роман Сидельников. Тогда разделения по возрасту не было и я в 48 выходила на сцену в бикини вместе с 18 летними девочками, - вспоминает спортсменка.

И было четвертое место уже в спортивной категории и новый опыт, а через два года она вновь окунулась в бурление «Сибирской трансформации», по которому уже соскучилась. И была очередная победа в юбилейном проекте в 2022 году, и вот теперь новая победа в – абсолютном первенстве в категории бикини.

Куда запускаешь энергию, там и успех

- Скажите Татьяна, не было ли перекоса в распределении вашей энергии, не получалось так, что большую часть времени вы отдавали «Сибирской трансформации»? - спросила неоднократную победительницу.

- Проект - это же не на всю жизнь, а всего на 2,5- 3 месяца,- ответила собеседница. - Да, на это время ты себе говоришь, что все силы, всю энергию должен бросить на этот проект. Просто по жизни всегда так - куда человек запускает энергию, там и успехов добивается . При этом я все успевала на работе, и дома, и семье и себе приготовить, а на выходных мы по традиции ходили на лыжах всей семьей.

- Неужели ни разу не было желания «соскочить»?

- Не было. Да, в первом проекте, организм сначала был в шоке, было очень тяжело. Но наставники, они же и психологи, да и люди в чатах помогали, все поддерживают друг друга. Главное, первые две недели переболеть. В следующих проектах питание для меня уже было привычным, никакого напряга не было, там сложнее было со временем для тренировок. Я не привыкла соскакивать. Если начинать, то надо доходить до конца.

- Не могли бы вы поделиться сегодняшним меню?

- На завтрак у меня была кашка, перекус – из яиц, в обед макароны с мясом и салат, еще один перекус - кальмары и на ужин будет рыба с овощами. Еще можно пару слайсов в течение дня.

- Звучит аппетитно…

- Вот именно, коллегам, а я работаю бухгалтерам в офисе моя пище тоже нравится.

- А на сладкое остались только фрукты?

- Плюшки из протеина иногда пеку, очень нравится с ягодой. Без шоколада и прочих сладостей спокойно обхожусь. Все зависит от того, хочешь улучшать формы или разжиреть.

- Вы перфекционистка, судя по всему.

- Да, так и есть.

- А что бы могли посоветовать людям, у которых меньше силы воли, и которые никак не могут похудеть?

- Не надо прикрываться возрастом, занятостью, детьми. Взять и попробовать, например, пойти в проект «Сибирская трансформация». При такой команде наставников и опыте вы не сможете остаться без результатов. В проекте идёт командная работа тренер-подопечный. Когда видишь, как старается наставник, чтобы получился результат, ты не можешь съесть что- то лишнее. Это бы означало подвести наставника. Я, например, своего тренера очень ценю, и не поменяла его в течении всех пяти своих сезонов.

И еще одно замечание: если вы решите изменить себя, помните, что надо хоть что-то в своей жизни довести до конца. Ведь лишний вес, это не только про красоту, это еще и про здоровье.

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