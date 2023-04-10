Участники 11 сезона «Сибирской трансформации» потеряли больше 1300 кг

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

В минувшее воскресенье, 9 апреля, в Барнауле состоялся финал 11-го сезона самого преображающего проекта страны «Сибирская трансформация». В общей сложности его участники потеряли больше 1300 кг лишнего веса!

Если бы можно было быть донором человеческого жира, то участники «Сибирской трансформации» стали бы богачами. Но как они сами признаются – главная награда проекта – это отражение в зеркале, которое ты видишь по истечении трех месяцев, а не какие-то материальные поощрения, хотя это, безусловно, тоже приятный бонус.

Кому-то не хватает мотивации, кому-то нужен «пинок» от тренера, а кому-то нравится цейтнот и работа в команде. А еще зимний сезон выгоден тем, что уже в апреле его участники готовы к пляжному сезону. Остается лишь дождаться хорошей погоды.

О том, как проходила подготовка к финалу и что интересного в этот раз придумали организаторы, «Комсомолке» рассказал вице-чемпион мира по бодибилдингу, автор проекта Александр Барбашин:

- Мы каждый сезон придумываем что-то новое. Так всегда было и будет. Это четкое правило, от которого мы не отступали ни разу, - говорит Барбашин. – В этот раз у нас два нововведения: категория 100+ и спортивная стипендия для одного из участников – 100 тысяч рублей.

Категорию 100+ придумали специально для тех, чьи цифры на весах уже перевалили за центнер, а желание посоревноваться наравне с другими все же присутствует. В этом сезоне в категории оказались две сестры - Татьяна и Елена Чередниченко. Для них это уже не первое участие в «Трансформации», и останавливаться на достигнутом они не собираются. За все время участия в проекте сестры потеряли по 35 кг каждая! Еще совсем немного и перейдут соревноваться в другую категорию – не весовую, а возрастную.

- На старте проекта мой вес был 147 кг 700 грамм, - рассказывает Татьяна. – Как я его наела? Постепенно. Каждый год набирала по 5 кг вот и все. Потом моя сестра с подругой затянули меня в «Сибирскую трансформацию» и я решила попробовать. Повезет - не повезет. Нам попался очень хороший тренер – Татьяна Романова. Она нам очень помогает.

Ее сестра Елена признается, что спорт в ее жизни был всегда. Но из-за травм пришлось ограничить занятия. Жизненные обстоятельства буквально вынудили ее начать худеть и теперь у нее новая цель – 46-48 размер одежды.

- Эти люди невероятно целеустремленные. Они безоговорочно выполняют рекомендации. Тяжело или не тяжело, но работают. Каждый раз спрашивают, когда им можно съесть апельсинку. Думаю, еще два сезона и они достигнут своей цели, - говорит наставник проекта Татьяна Романова.

А вот Сергей Паршин уже семимильными шагами идет к заветной мечте об идеальном теле. Сложно представить, что еще два года назад его вес составлял целых 212 кг. А сегодня он в два раза меньше!

- Я директор пекарни, - сходу раскрывает все карты Сергей. – Не знаю на протяжении какого времени у меня был этот вес, лет пять, наверное, держался точно. Я даже в детстве был полненьким. Сейчас я вешу 97 кг. Таким я был, наверное, в классе девятом. Так что я всегда был полным, а потом в какой-то момент началась беспорядочная еда, малоподвижный образ жизни.

В проекте Сергея поддерживала его супруга Екатерина. При этом девушка уверяет, что абсолютно не давила на своего любимого, он и сам понимал, что надо! Надо взять себя в руки, ибо ничего хорошего огромный вес не сулит.

- В первом проекте я похудела на 15 кг, а сейчас на восемь, - с гордостью добавляет Екатерина Паршина.

- А мне она всегда нравилась, в любом весе, но без ее поддержки у меня бы не было такого результата! - признается Сергей.

Причем сначала он худел самостоятельно, без наставников, и у него это довольно неплохо получалось. На старте своего первого сезона Сергей весит 147 кг! Чтобы потерять лишний вес он отказался от сладкого, мучного и алкоголя. А уже потом вместе с тренером участник оставил за бортом еще 50 килограмм! Но все самое интересное, говорит он, еще впереди.

Посмотреть на результаты других участников 11 сезона «Сибирской трансформации» можно в фоторепортаже «Комсомолки».

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации»

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал 11 сезона «Сибирской трансформации» Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Флаеры, стратеги и станты: в Барнауле пройдет шоу-концерт «Вдохновленные чирлидингом»

13 апреля в Барнауле впервые состоится шоу-концерт «PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом». Это спорт красивых, сильных девчонок и ребят. Да-да, в группы поддержки входят не только девушки, но и парни. (подробнее)