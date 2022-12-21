Новый год 2022-2023 в Барнауле: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Театры, парки и музеи подготовили новогоднюю программу Фото: Олег УКЛАДОВ

Если новогоднее настроение не пришло, придется создавать его себе самому. Иногда нужно просто вырваться из привычной рутины, хотя бы выйти из дома. А куда – подскажем в нашем материале. «КП» сделала подборку интересных мероприятий на новогодние праздники 2022-2023.

ПАРКИ

Кролики, северные олени и хаски в «Изумрудном» (0+)

24 декабря в парке «Изумрудный» открывается новогодняя аллея. Всех желающих приглашают принять участие в празднике. Гостей ждут игры с веселыми снеговиками, катание на самых настоящих северных оленях, новогодняя фотосессия с хаски. И, конечно же, не обошлось без символа грядущего года - пушистых кроликов!

Где: парк «Изумрудный», пр. Комсомольский, 128.

Когда: 24 декабря, 15.00.

Выставка кроликов в зоопарке (0+)

Куда податься 1 января, если не хочется портить фигуру поеданием «прошлогодних» салатов перед телевизором? Первый день год можно провести на свежем воздухе и вместе с этим зарядиться массой положительных эмоций. 1 января в 12:00 в зоопарке «Лесная сказка» откроется выставка кроликов. Познакомиться с ушастиками можно будет по 15 января включительно. Стоимость входного билета такая же, как в любой другой день.

Где: зоопарк «Лесная сказка», ул. Энтузиастов, 12,

Когда: 1-15 января

МУЗЕИ

Обмен подарками с незнакомцами (12+)

Для тех, кто особенно любит дарить подарки, алтайский краеведческий музей проводит акцию «Гифткроссинг». Это слово происходит от английского «gift-crossing» – «обмен подарками». Участником может стать любой желающий. Для этого нужно подготовить небольшой подарок и принести его в музей. Заранее упаковывать подарок не нужно, в музее дарителям предоставят упаковочную бумагу, ленточки и бантики. Подарками может быть все, что угодно: новогодние украшения, сувениры, книги, игрушки, канцтовары, приятные мелочи, подарки, сделанные своими руками. Нежелательны продукты питания, предметы, не предназначенные для детей, хрупкие вещи и растения. Вещи из этих категорий музей не принимают.

Где: Дом купца Зубова, пр. Красноармейский, 28

Когда: до 15 января

Выставка игрушек и украшений hand-made (6+)

В музее «Город» открылась праздничная выставка, посвященная барнаульским hand-made мастерам. В выставке принимают участие разноплановые мастера: по куклам, новогодним игрушкам, инсталляциям и всеми любимыми мишкам Teddy.

Где: Музей «Город», ул. Льва Толстого, 24

Когда: 15 декабря - 8 января

МАСТЕР-КЛАССЫ

Мастер-класс по приготовлению имбирного пряника (16+)

В преддверии Нового года в «Горной аптеке» проведут «вкусный» мастер-класс по изготовлению имбирного пряника, который станет оригинальным украшению на праздничную елку.

Когда: 25 декабря, в 12.00.

Где: Горная аптека, ул. Ползунова, 42.

Новогодняя мини-пицца (4+)

В кондитерской студии «Глазурь» проведут детский мастер-класс «Дед Мороз и все-все-все». Главный зимний волшебник вместе со своей внучкой Снегурочкой сделают с детьми новогоднюю мини-пиццу и вупи-пай в праздничном оформлении.

Когда: 25 декабря, в 11.00.

Где: студия «Глазурь», ул. Геодезическая 47е, Барнаул

ТЕАТР

Шоу фокусов «Абракадабра» в Крепостном театре (6+)

Посетителей ждет волшебная атмосфера, магические заклинания, фокусы с животными, удивительные трюки и чудеса. Дети и взрослые окунутся в мир таинственных загадок, веселья и смеха.

Когда: 3 января, начало в 12.00, 14.00.

Где: Крепостной театр, ул. Кирова, 51а.

Театральный капустник «Как дети» в Крепостном театре (16+)

Это своеобразный творческий отчет за все время совместной работы в составе театра Эстрады «Дети лейтенанта Шмидта» и в составе одноименной команды КВН. Зрителям обещают заряд невероятной бодрости и отличного настроения.

Когда: 7 января, начало в 19.00.

Где: Крепостной театр, ул. Кирова, 51а.

Магическое шоу «Гравитация» (6+)

Фокусник-иллюзионист Александр Петунин покажет трюки с перемещением предметов в пространстве и лазерную левитацию человека. Зрители станут непосредственными участниками программы.

Когда: 4 января, начало в 12.00.

Где: Крепостной театр, ул. Кирова, 51а.

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