Субсидия на оплату коммунальных услуг 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 декабря выросли цены на коммуналку. Жители Алтайского края шокировались, увидев цифры в квитанциях за декабрь. В Минсоцзащиты региона, между тем, напомнили, что людям с невысокими доходами на оплату коммуналки может предоставляться субсидия.

Кто может обратиться за субсидией на оплату коммуналки

- собственники жилых помещений,

- члены жилищных кооперативов,

- проживающие в помещениях государственного и муниципального фондов,

- наниматели частного жилья.

Какие условия предоставления субсидии на оплату ЖКУ

- наличие гражданства России или гражданства Беларуси, Армении, Азербайджана, Киргизии, Туркменистана,

- наличие регистрации по месту жительства,

- отсутствие задолженности по оплате коммуналки за период не более чем три последних года.

Какие документы нужны для подачи заявления на субсидию

- заявление с указанием всех членов семьи и степени родства,

- копии документов, удостоверяющих гражданство заявителя и членов семьи,

- сведения о документах, подтверждающих владение и пользование жильем,

- документы, подтверждающие право собственности, если это не зарегистрировано в ЕГРН,

- сведения о доходах семьи,

- документы или копии, содержащие сведения о платежах за коммуналку за последний месяц,

- сведения, подтверждающие право заявителя и (или) членов семьи на льготы и компенсации по оплате ЖКУ.

С подробным перечнем документов можно ознакомиться на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru.

Где подать заявление на оплату ЖКУ

- на портале Госуслуг через личный кабинет,

- в управлении социальной защиты населения по месту жительства,

- в МФЦ,

- по почте заказным письмом (копии документов должны быть заверены нотариально) в управление соцзащиты населения по месту жительства.

Какие учитываются доходы

Необходимы сведения о зарплате, пенсии, пособии по безработице - их управления соцзащиты сами могут получить в налоговой, Пенсионном фонде, службе занятости и т.д. Поэтому гражданам их предоставлять не надо. При этом сведения о стипендии, алиментах и т.д., которые получить соцзащита не может, нужно будет предоставить самостоятельно.

Как определяется величина субсидии на оплату коммуналки

Величина субсидии определяется как разница между расходами на оплату ЖКУ и максимально допустимой долей расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи.

Если размер субсидии выше фактических платежей за ЖКУ, субсидия выплачивается в размере фактических платежей.

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