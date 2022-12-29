Субсидия на оплату коммунальных услуг 2023
Фото: Олег УКЛАДОВ
С 1 декабря выросли цены на коммуналку. Жители Алтайского края шокировались, увидев цифры в квитанциях за декабрь. В Минсоцзащиты региона, между тем, напомнили, что людям с невысокими доходами на оплату коммуналки может предоставляться субсидия.
- собственники жилых помещений,
- члены жилищных кооперативов,
- проживающие в помещениях государственного и муниципального фондов,
- наниматели частного жилья.
- наличие гражданства России или гражданства Беларуси, Армении, Азербайджана, Киргизии, Туркменистана,
- наличие регистрации по месту жительства,
- отсутствие задолженности по оплате коммуналки за период не более чем три последних года.
- заявление с указанием всех членов семьи и степени родства,
- копии документов, удостоверяющих гражданство заявителя и членов семьи,
- сведения о документах, подтверждающих владение и пользование жильем,
- документы, подтверждающие право собственности, если это не зарегистрировано в ЕГРН,
- сведения о доходах семьи,
- документы или копии, содержащие сведения о платежах за коммуналку за последний месяц,
- сведения, подтверждающие право заявителя и (или) членов семьи на льготы и компенсации по оплате ЖКУ.
С подробным перечнем документов можно ознакомиться на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru.
- на портале Госуслуг через личный кабинет,
- в управлении социальной защиты населения по месту жительства,
- в МФЦ,
- по почте заказным письмом (копии документов должны быть заверены нотариально) в управление соцзащиты населения по месту жительства.
Необходимы сведения о зарплате, пенсии, пособии по безработице - их управления соцзащиты сами могут получить в налоговой, Пенсионном фонде, службе занятости и т.д. Поэтому гражданам их предоставлять не надо. При этом сведения о стипендии, алиментах и т.д., которые получить соцзащита не может, нужно будет предоставить самостоятельно.
Величина субсидии определяется как разница между расходами на оплату ЖКУ и максимально допустимой долей расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи.
Если размер субсидии выше фактических платежей за ЖКУ, субсидия выплачивается в размере фактических платежей.
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