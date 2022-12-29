На Алтае помогли найти дом сироте, который жил в металлическом вагончике из-за бюрократии

Мужчина записал видеообращение президенту РФ Владимиру Путину. Скриншот видео

В Республике Алтай помогли сироте Александру Козулину, который при наличии жилищного сертификата был вынужден зимой жить в металлическом вагончике. Купить положенное ему жилье не получалось из-за высоких цен на рынке и отказа должностных лиц принять подысканный им вариант.

Чтобы обратить внимание властей на проблему, мужчина записал видеообращение президенту РФ Владимиру Путину. В нем он рассказал, что вынужден в морозы проживать в металлическом вагончике, так как не может реализовать жилищный сертификат.

- Моя проблема длится с 2012 года. В этом году 15 марта я был в приемной президента, отдал там все подтверждающие документы, но результатов это не принесло, - отметил Александр.

Жилье, которое мог бы приобрести Александр в собственность, он нашел, но по итогам обследования помещение было признано непригодным для проживания из-за того, что в нем не было водоснабжения.

- Согласно действующему региональному законодательству средства социальной выплаты не могут быть направлены на приобретение жилого помещения, непригодного для проживания либо неблагоустроенного применительно к условиям соответствующего населенного пункта муниципального образования Республики Алтай, - пояснили в прокуратуре Республики Алтай.

После публикации видеообращения сироты следком и прокуратура организовали проверки. Повторный выезд комиссии на объект результатов не принес – жилье вновь признали неподходящим. Однако благодаря вмешательству правоохранителей удалось договориться с продавцом и подрядчиком об оперативном подключении водоснабжения в доме и установке водонагревателя.

Уже 23 декабря стало известно, что сделка купли-продажи состоялась, и жилье официально зарегистрировали в собственность Александра. Уже Новый год мужчина встретит в своем долгожданном доме!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сидите и ждите». Алтайские сироты в очередной раз жалуются, что им не выдают квартиры

В прокуратуре пообещали разобраться в ситуации (подробнее)