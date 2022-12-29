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Общество29 декабря 2022 6:30

На Алтае помогли найти дом сироте, который жил в металлическом вагончике из-за бюрократии

У мужчины был сертификат на жилье, но он не мог его потратить
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Мужчина записал видеообращение президенту РФ Владимиру Путину. Скриншот видео

Мужчина записал видеообращение президенту РФ Владимиру Путину. Скриншот видео

В Республике Алтай помогли сироте Александру Козулину, который при наличии жилищного сертификата был вынужден зимой жить в металлическом вагончике. Купить положенное ему жилье не получалось из-за высоких цен на рынке и отказа должностных лиц принять подысканный им вариант.

Чтобы обратить внимание властей на проблему, мужчина записал видеообращение президенту РФ Владимиру Путину. В нем он рассказал, что вынужден в морозы проживать в металлическом вагончике, так как не может реализовать жилищный сертификат.

- Моя проблема длится с 2012 года. В этом году 15 марта я был в приемной президента, отдал там все подтверждающие документы, но результатов это не принесло, - отметил Александр.

Жилье, которое мог бы приобрести Александр в собственность, он нашел, но по итогам обследования помещение было признано непригодным для проживания из-за того, что в нем не было водоснабжения.

- Согласно действующему региональному законодательству средства социальной выплаты не могут быть направлены на приобретение жилого помещения, непригодного для проживания либо неблагоустроенного применительно к условиям соответствующего населенного пункта муниципального образования Республики Алтай, - пояснили в прокуратуре Республики Алтай.

После публикации видеообращения сироты следком и прокуратура организовали проверки. Повторный выезд комиссии на объект результатов не принес – жилье вновь признали неподходящим. Однако благодаря вмешательству правоохранителей удалось договориться с продавцом и подрядчиком об оперативном подключении водоснабжения в доме и установке водонагревателя.

Уже 23 декабря стало известно, что сделка купли-продажи состоялась, и жилье официально зарегистрировали в собственность Александра. Уже Новый год мужчина встретит в своем долгожданном доме!

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