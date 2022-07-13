«Сидите и ждите». Алтайские сироты в очередной раз жалуются, что им не выдают квартиры

В редакцию «Комсомолки» обратились две жительницы Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

По закону в России дети-сироты имеют право на жилье от государства. На первый взгляд, процедура получения квартиры кажется простой и быстрой. Однако на деле - это годы ожидания, суды и вечное отстаивание личных интересов. В редакцию «Комсомолки» обратились две жительницы Барнаула - Бахыт Кинжибаева и Сандра Нечаева, которые несколько лет не могут добиться положенные им 33 «квадрата».

Обе девушки являются студентками. Бахыт учится в техникуме, а Сандра – в одном из местных университетов. Каждая снимает жилье в Барнауле, внося арендную плату со своей стипендии. И Бахыт, и Сандра стали сиротами в 2018 году, есть соответствующие документы, гарантирующие предоставление им жилья.

- Я окончила техникум и сразу обратилась в прокуратуру с вопросом о предоставлении жилья в прошлом году. Однако на судебное заседание не попала, так как меня никто не предупредил. Оказалось, что решение суда было принято в мою пользу, но это я узнала только в Следственным комитете. Согласно решению мне должны предоставить жилое помещение, - рассказывает Сандра.

Такой же суд был и у Бахыт. Решение принято также в пользу девушки, однако дальше дело не двигается с мертвой точки, хотя она уже обращалась в прокуратуру, администрацию, региональный Минстрой и даже написала письмо губернатору.

- Я ходила на консультацию к судебным приставам, мне сказали: «Сидите и ждите». Мол, пока что даже тем, у кого суд состоялся в 2016 году, квартиры пока что не выдали, - рассказывает девушка.

В Минстрое Бахыт в письме ответили следующее: «предоставление жилья осуществляется с соблюдением очередности после его приобретения в собственность Алтайского края. Ежегодное приобретаемое количество квартир зависит от объемов выделяемых из федерального и краевого бюджетов денежных средств». Приоритет отдается в первую очередь тем, у кого есть решение суда. Им квартиры выдают в хронологическом порядке. Правда, на этот процесс влияет наличие имеющегося в муниципальном образовании жилья в собственности региона. В Минстрое, согласно ответу на 25 февраля 2022 года, было около 1800 детей-сирот с судебными решениями, которые вступили в силу за 2016-2022 годы. Однако, со слов девушек, хронология якобы соблюдается не всегда. Многие их знакомые, подавшие документы позже, уже получили квартиры.

- У меня много знакомых детей-сирот в Алтайке, которые получили квартиры в течение года. У них были аналогичные суды и решения, - отмечает Сандра.

Редакция «Комсомолки» направила запрос в прокуратуру относительно сложившейся ситуации. В ведомстве пообещали во всем разобраться:

- Запрос в части доводов о нарушении прав Бахыт Кинжибаевой и Сандры Нечаевой направлен прокуратуру г. Барнаула для проведения проверки по существу, в остальной части – в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края для дальнейшего рассмотрения, - отметили в региональной прокуратуре.

В целом же за текущий год уже 193 человека все-таки получили жилье по результату торгов, а еще 198 детей-сирот использовали жилищные сертификаты для приобретения жилого помещения. Напомним, что такие сертификаты ввели в регионе в конце 2021 года, но получить их могут только те, кому уже исполнилось 23 года.

Исходя из ответов ведомств, еще раз подтверждается, что фраза «сидите и ждите» остается актуальной.

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