Парящие в воздухе чирлидерши покорили Барнаул

«PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле состоялся грандиозный шоу-концерт «PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом», где прекрасные спортсменки буквально парили в воздухе, срывая овации.

В Барнауле выросло уже не одно поколение чирлидеров. Они прошли огонь, воду и медные трубы: развлекали публику на соревнованиях, поднимали боевой настрой профессиональным командам, блистали на различных мероприятиях и сами участвовали в турнирах.

– В нашей копилочке организация и уникальной летней смены «Чирлидинг. Найди свою высоту» (200 участников), и всероссийских рейтинговых соревнований по чир спорту (180 участников) и краевой фестиваль «Сибирский чир» (230 участников) и многое другое. Но все эти события направлены в первую очередь на развитие и совершенствование наших спортсменов. А вот концертный формат для нас нов. Это в какой-то степени эксперимент. Мы очень волнуемся, потому что такой масштабный проект наша команда делает впервые, - переживали организаторы концерта перед выходом на сцену.

Действительно, до вчерашнего дня представлений чирлидеров в Барнауле никогда не было. По словам представителей команды «Fly», он готовили выступление с трепетом и любовью к своему делу и к будущему зрителю. Ребята старались подготовить такие номера, чтобы они и запомнились и вдохновили. И если уж гость вечера не решился после концерта сам пойти на занятия, то, возможно отдал своего ребенка в этот красивый и захватывающий вид спорта или рассказал о нем знакомым.

О том, как это было ярко, воздушно и захватывающе, смотрите в фоторепортаже «Комсомолки».

«PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом» Фото: Олег УКЛАДОВ

«PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом» Фото: Олег УКЛАДОВ

«PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом» Фото: Олег УКЛАДОВ

«PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом» Фото: Олег УКЛАДОВ

«PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом» Фото: Олег УКЛАДОВ

«PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом» Фото: Олег УКЛАДОВ

«PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом» Фото: Олег УКЛАДОВ

«PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом» Фото: Олег УКЛАДОВ

«PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом» Фото: Олег УКЛАДОВ

«PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом» Фото: Олег УКЛАДОВ

«PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом» Фото: Олег УКЛАДОВ

«PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом» Фото: Олег УКЛАДОВ

«PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом» Фото: Олег УКЛАДОВ

«PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом» Фото: Олег УКЛАДОВ

«PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом» Фото: Олег УКЛАДОВ

«PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом» Фото: Олег УКЛАДОВ

«PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом» Фото: Олег УКЛАДОВ

«PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом» Фото: Олег УКЛАДОВ

«PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом» Фото: Олег УКЛАДОВ

«PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом» Фото: Олег УКЛАДОВ

«PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом» Фото: Олег УКЛАДОВ

«PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом» Фото: Олег УКЛАДОВ

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