Флаеры, стратеги и станты: в Барнауле пройдет шоу-концерт «Вдохновленные чирлидингом»

Выступление состоится 13 апреля Фото: Олег УКЛАДОВ

13 апреля в Барнауле впервые состоится шоу-концерт «PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом». Это спорт красивых, сильных девчонок и ребят. Да-да, в группы поддержки входят не только девушки, но и парни. О том, чем живет федерация чирлидинга Алтайского края и к чему готовится, в эфире радио «КП-Барнаул» (106.8 FM) рассказала ее президент Зинаида Дубова.

Те, кто профессионально занимается чирлидингом, обижаются на стереотипное восприятие – это не просто красивые девушки с помпонами, говорят они, это серьезная работа!

– Это огромный пласт работы чирлидинга – поддерживать какие-то команды. В основном это волейбол, баскетбол, американский футбол. Но в данный момент это уже вросло в большое самостоятельное движение. Это красивый и интересный вид спорта, который состоит из нескольких направлений, - подчеркивает Зинаида Дубова.

Первое из них – это непосредственно сам чирлидинг, из которого, собственно, и появился вид спорта. В его основе лежат станты – это группа из 3-5 человек, на которой все держится. Это те самые подкаченные парни, подкидывающие в воздух своих хрупких партнерш, а те приземляются им на плечи – очень эффектный момент. Правда, в чирлидинге, как в виде спорта, существуют соревнования как смешанных команд, так и по отдельным группам.

– Это может быть как большое количество стантов, и они все слаженно передвигаются, летают из одного станта в другой. Также станты могут соревноваться между собой. А еще могут соперничать парни и девушка, то есть партнерский стант, но это только во взрослых дисциплинах. Дети и юноши в этих видах не соревнуются, - поясняет гость студии.

Второе большое направление – перфоманс или танцевальное направление. В него входит классическое направление с теми самыми запоминающимися помпонами – чир фристайл. В этом виде есть два варианта: двойки, либо большие группы от 16 до 24 человек. Кроме того, они исполняют джаз, модерн и т.д.

- Еще есть такое направление, как хип-хоп, - продолжает Дубова. – Очень неожиданно оно попало в чирлидинг. И совершенно не обязательно, если это чисто хип-хоп. Это могут быть любые уличные стили. Важно все гармонично соединить, добавить акробатики, трюки, подобрать музыку и все, программа готова.

В Барнауле команды по чирлидингу не только занимаются в свое удовольствие. Они достаточно хорошо востребованы: ребят зовут выступать в качестве группы поддержки на соревнования, на торжественные мероприятия, концерты, открытия спортивных комплексов, на шоу-программы и т.д.

– На самом деле у нас в Алтайском крае три федерации и порядка десяти команд, которые занимаются различными направлениями: есть такие, кто сосредоточен только на чирлидинге, есть такие, кто только на перфомансе, либо только на чир фристайле. А есть команды, которые работают во всех направлениях, но их немного, - рассказывает Зинаида.

Конечно, для тех, кто решит заниматься этим видом спорта, есть свои определенные ограничения: если профессионально, то существуют возрастные рамки, то есть между собой могут соревноваться только дети (8-11 лет), юноши и девушки (12-14 лет), юниоры и юниорки (15-18 лет) и взрослые (от 19 лет и старше). На сегодняшний день самой возрастной профессиональной спортсменке Алтайского края всего 21 год.

- В первую очередь важно желание заниматься и преодолевать себя, а также работать и работать. Много работать… Данные, конечно, важны, но чем хорош чир спорт? Любому ребенку можно найти направление в соответствии с его данными, - говорит Зинаида Дубова.

В Барнауле попасть на просмотр в группу чирлидинга можно по адресу: ул. Пионеров, 2 (Команда Алтайского края по спортивному чирлидингу «FLY»).

Шоу-концерт «PRO ЧИР. Вдохновленные чирлидингом» пройдет 13 апреля во Дворце культуры г. Барнаула. Начало в 19.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае прошел турнир по греко-римской борьбе с полувековой историей

В минувшие выходные, 1 и 2 апреля, в Алтайском крае прошел уже 52-й по счету турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Ивана Григорьева (подробнее)